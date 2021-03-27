柚花滿山飄香 西湖「柚花健行趣」今天登場

目前正值文旦柚花盛開，以栽培文旦柚聞名的苗栗縣西湖鄉今天舉辦「西湖柚花健行趣」活動，吸引許多鄉親熱情參與，為兼顧防疫，今年採戶外活動並實施實名制、量體溫，民眾健行同時欣賞西湖鄉村美景，享受柚花飄香的樂趣，走完全程者還可兌換小禮物並參加戳戳樂，林務局也準備了免費樹苗600株送給參加民眾。

文旦柚是西湖鄉的主要經濟作物，栽培面積達160公頃，果品品質優良，與台南麻豆、雲林斗六及花蓮瑞穗並列為台灣文旦重要產地，近年來西湖鄉公所、農會在柚花開時都推出活動，推廣鄉內的農特產及湖東休閒農業區的觀光資源。

西湖鄉長高阿賜指出，參加柚花健行趣的鄉親在湖東多功能活動中心會場服務台領取健行卡，途經大窩停車場、玉春亭、金來亭3個中繼站集點蓋章，集滿3個戳章，就可至終點「小窩」兌換小禮物；為增加趣味還準備了「好禮戳戳樂」遊戲推廣西湖鄉各項優質農特產品，林務局並提供桂花、茶花、重瓣梔子花樹苗共 600株免費發送。