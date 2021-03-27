來玩吧！新竹兒藝節推集章活動 送限量燈會大禮包

2021新竹市兒童藝術節將於4月2日至5日登場，為吸引更多遊客來新竹玩透透，市長林智堅今天說，兒藝節期間將推出「集章送好禮」活動，只要造訪左岸、州廳，並於200間友善店家及61家旅宿業消費即可集章，蒐集5枚就可兌換限量燈會大禮包，有首度亮相的燈會限量版紀念帆布袋，錯過可惜。

兒藝節是新竹市重點年度活動，期間集結舊城區200間友善店家，提供12項友善服務，包括友善廁所、友善外語、客語友善、free Wi-Fi、充電服務、優惠方案、寵物友善、素食友善、哺集乳室、便利支付、親子友善和無障礙友善等服務。

友善店家門口將張貼「友善店家認證」標章，參與店家有5大類型，包含「特色新竹味」老店小吃、「人氣網紅」咖啡甜點店、「美食饗宴」餐廳、「新竹好物」推薦伴手禮、「日常生活」優質服務，都配合市府活動推出消費享折扣、滿額送或贈送小禮等好康，吸引遊客消費。

林智堅說，本次集章好禮「限量燈會大禮包」也是燈會紀念品首次亮相，禮包包括紀念帆布袋、鉛筆、資料夾、便條紙與螢幕擦拭貼，都印上燈會專屬視覺。

林智堅也特地背上帆布袋為活動宣傳，他說，紀念帆布袋以亮眼綠色為主，將燈會主視覺放射性呈現於素雅米白的帆布袋面，留白的空間則印上小小的台灣燈會字樣，將紀念品變得時尚簡約，背帶為微絨材質、可調整長度，還附上手把提袋，「想側背、肩背、手提都可以」，一袋多用。

市府指出，民眾可上文化局網站https://reurl.cc/MZ9AoW下載兒藝節活動DM，或至活動現場新竹左岸水源草原、新竹市政府、友善店家、13家兒藝節優惠飯店等處索取，使用活動DM於200間友善店家及61家旅宿業消費，即可獲得集章。