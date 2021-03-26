新竹左岸Pushbike滑輪公園太夯 傳機車「亂入」

新竹市左岸Pushbike滑輪公園年初啟用，大受親子好評，但開放以來，屢有成人腳踏車甚至機車亂入，車種混雜狀況多，市議員蔡惠婷肯定公園創新，但溜直排輪發現緩衝不足、坡道斷面落差大等，且周邊沒有廁所與洗手台，親子「不方便」，市府環保局今天指出，將在落差處增設軟墊，也將規畫興建廁所，並呼籲民眾守規以免挨罰。

兒童滑步車Pushbike近年超夯，訓練幼兒平衡與肢體協調，市府先在港南運河公園闢設Pushbike遊戲場地，今年更在台68高架橋下設置專屬兒童的Pushbike滑輪公園，打造設有兒童滑輪區、饅頭小丘挑戰區、溜冰滑輪區等，吸引家長帶小小孩乘風體驗。

不過，創新的Pushbike滑輪公園雖僅供滑步車、滑板車、溜冰鞋與14吋小輪徑以下兒童腳踏車使用，但屢有其他車種亂入，有附近居民說，曾在白天看見好幾次有機車駛入Pushbike滑輪公園，當時都還有小朋友，「真的太危險」，警方應加強取締開單。

學生時期是直排輪好手的蔡惠婷近日到公園實地路溜，她認為，肯定市府活化左岸興建公園，但應作足功課，像是饅頭小丘挑戰區坡度較陡，若小小孩溜Pushbike上不去，後方又有其他車輛就可能撞上，且坡道斷面有高地差，還有一側地面是水泥材質，若不慎從小丘摔落不堪設想，應有弭平斷面或異材質的拼接設計，提高安全。

市府環保局指出，近日已在公園周邊增加圍欄緩衝，針對坡道斷面高低差，已與廠商聯繫將在緊鄰地面增設有一定厚度的軟墊，將要求在兒童藝術節前完成，至於廁所將透過水環境工程經費施作，預計將在滑輪公園旁增設，目標1、2個月內要優先施作。

環保局也強調，已在公園入口處增設告示說明，提供分區使用建議，也請家長協助兒童戴上安全帽及護具，禁止光腳、穿拖鞋，家長也應在旁陪伴看顧孩子使用，也呼籲民眾勿違規騎車入內，若發現將依據新竹市公園管理自治條例開罰，最高罰5千元。