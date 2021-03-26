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新竹市推節水全民運動 林智堅：節水5%抽Apple Watch
台灣旱象嚴峻，新竹市也如臨大敵，新竹市長林智堅今天傍晚主持抗旱應變會議，宣布全民抗旱總動員，下周將連辦10場抗旱節水宣導說明會，竹市將祭出節水獎勵，只要民眾5、6月任一期帳單用水量較上期節省超過5%，有機會抽中Apple Watch。
林智堅說，水情依舊相當嚴峻，中央日前宣布台中、苗栗將於4月6日起，進入供五停二的水情「紅燈」階段，除祈求老天盡快下雨，因應未來竹市水情也可能亮起「紅燈」，林也針對分區供水、定點供水將可能產生的影響，提醒各局處做好相關整備。
林責成教育處、產發處加強對私立游泳池及三溫暖業者，也提醒教育處盤整公私立學校校園用水，以因應未來停水狀況，也請行政處透過市長臉書、市府臉書、市府LINE平台等加強宣導，「讓民眾了解現在水情真的很嚴峻，需要大家一起努力節水！」
市府工務處指出，市府與中央合作努力「開源」，包括每日北水南調20萬噸、RO級再生水、海水淡化、17口抗旱水井，並新增建築物抽排水再利用，已聯繫市內6處工地地下水資源可供使用，目前台積電已接洽取用。「節流」則將推出節水全民運動。
市府將於3月30起至4月15日，與台灣自來水公司合作，將接連前往北區、東區、香山區，召開10場次抗旱節水宣導說明會，讓民眾了解目前水情與節水方法，以市民每人節水5%，全市企業、商家節水10%為目標，林智堅也將參與，希望大家團結節水。
市府指出，只要登記於新竹市一般住戶用水號民眾，5、6月份任一期帳單，用水量較上期節省超過5%，即可參加抽獎，將有10位幸運兒可獲得1支Apple Watch，並受封「抗旱節水達人」，詳情請上新竹市產發處網站https://reurl.cc/XepQzE查詢。
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