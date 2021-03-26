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水情嚴峻！桃園地下管線爆裂狂漏水 開挖釀塞車恐施工至深夜
全台水情嚴峻，桃園市交通要道中山路地下自來水管線竟爆裂，大量自來水不停滲出柏油路，加上剛好正值下班時段，水公司人員施工也導致路段壅塞，警方獲報到場疏導，建議民眾繞道而行避免卡在車陣，水公司開挖搶修估計至今深夜才能排除。
桃園警分局中路派出所指出，民眾報案稱中山路往中壢方向，大約840號前有自來水管線滲漏，大輛自來水不停湧出，副所長林榮貴通報自來水公司處理，和多名警員到場疏導車流。
警方說，水公司人員初步檢查，發現路面下水管爆裂，必須立即開挖搶修，估計將施工到今天深夜。因中山路是桃園、中壢往來要道，車流量相當大，警方呼籲民眾避開工期，可改道文中路、國際路避免堵塞。
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