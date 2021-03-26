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桃園抽驗清明兒童節應景食品 1香菜檢出農藥殘留超標

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市政府衛生局為維護民眾食品安全，針對桃園市內各賣場、超市、便利商店、食品材料行等場域，抽驗相關應景食品，有1件香菜被檢出農藥殘留不合格。圖／市府衛生局提供
桃園市政府衛生局為維護民眾食品安全，針對桃園市內各賣場、超市、便利商店、食品材料行等場域，抽驗相關應景食品，有1件香菜被檢出農藥殘留不合格。圖／市府衛生局提供

清明兒童節連假將至，桃園市政府衛生局為維護民眾食品安全，針對桃園市內各賣場、超市、便利商店、食品材料行、潤餅、豆製品及糕餅製造業者等場域，抽驗相關應景食品，其中有1件香菜被檢出農藥殘留不合格，已移請源頭衛生局辦理。

衛生局表示，這次抽查花生粉、潤餅皮、豆芽菜、豆干、糕粿類、糖果餅乾、汽水飲料及蔬菜等應景食品，總計97件，檢驗黃麴毒素、防腐劑、 過氧化氫、皂黃、硼酸、甜味劑、農藥及動物性成分等項目。

衛生局指出，中壢區1家連鎖超市中發現1件香菜被檢驗出「安丹」（Propoxur）0.05ppm，其容許量應為0.01ppm，農藥超標與規定不符，可依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，已移請彰化縣源頭衛生局辦理。

衛生局說，為減少蔬果殘留農藥的問題，首重源頭管理，提醒農民栽種時應正確施用農藥，另蔬果販賣業者應取得並留存產品交易憑證及來源資訊，有助於追查不合格產品來源。

衛生局建議民眾，可優先選購當季蔬果，食用前應以流動自來水充分清洗，減少殘留農藥攝取量。另外，購買即食食品應注意產品保存方式並盡快食用完畢，祭祀供品也要避免在陽光下曝曬過久，以免變質。如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或本市消費者服務中心申訴。

衛生局 潤餅 食品安全

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