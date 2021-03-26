桃機北側台四線出入口中午車禍 一度回堵一公里
桃園機場航勤北路與台四線（三民路）交叉口接近中午時發生一起砂石車衝過分隔島，撞擊對向車道車輛的車禍案件，由於該路口是機場北側的重要出入口，車禍造成現場一度僅剩一個車道可通行，車輛回堵1公里長。
航警局保安大隊在上午約11時50分接獲通報，桃園機場航勤北路與三民路口發生一起交通事故，58歲翁姓男子駕駛砂石車，行駛在三民路二段準備左轉航勤北路進入機場時，疑似因方向盤機械故障，導致轉彎無法順利回正，車輛失控橫越左側安全島，進而撞上當時正在等紅燈的休旅車及華膳餐車，造成休旅車車頭半毀，駕駛及乘客受傷送醫，餐車幸運地只有保險桿擦傷，駕駛則無大礙，所幸都沒有生命危險。
航警表示，警方到達現場時，肇事駕駛及被撞的休旅車駕駛、乘客，還有華膳餐車的駕駛都已經自行下車，其中葉姓休旅車駕駛及韓姓乘客因頭部、手腳受傷流血，由救護人員送往敏盛醫院治療。各車駕駛在現場酒測後，酒測值均為零，詳細肇事原因仍待釐清。
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