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桃園外籍移工逾11萬 桃議員：44名訪視員業務太繁重

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
市議員黃敬平點出，勞動局移工訪視員僅編制44人，平均每名訪視員要面對2655名移工，不成比例，導致業務太過繁重。記者陳夢茹／翻攝
市議員黃敬平點出，勞動局移工訪視員僅編制44人，平均每名訪視員要面對2655名移工，不成比例，導致業務太過繁重。記者陳夢茹／翻攝

桃園移工人口逾11萬人，去年約2300名移工行蹤不明，市議員郭蔡美英擔心，逃逸移工恐會造成治安不良，市議員黃敬平點出，桃園移工訪視員僅44人，每名訪視員要面對2655名移工，業務太繁重。勞動局長吳宏國回應，會向中央要求增加員額。

市議員黃敬平表示，據勞動部資料顯示，截至2月底，桃園市產業加上社福移工人數有11萬6819人，為全國之冠，但移工訪視員卻僅44人，去年6月到今年1月底，業務查察高達2萬2862件，平均每月有3048件，每名訪視員約處理69件，除訪查外，還要處理檢舉逃逸移工行政案件，建議增加訪視員編制。

移工訪視員最主要的工作為移工初入境的探訪關懷，掌握移工生活狀況，像是薪資扣繳、工作安全、住宿環境等，每名移工訪視員一個月會在外10至12天，親自到工廠、移工宿舍訪查，每個月平均處理60至70個業務案，另還有其他行政作業需要打理。

勞動局外勞事務科長陳秋媚表示，移工訪視員的工作量會依區域不同而改變，如蘆竹、中壢、龜山等移工人數較多的地區，雖然工作量大，但也會安排較多位訪視員一同分攤。

桃園2018年僅有35名訪視員，敬鵬工廠大火後，勞動部再撥給9名訪視員、2名諮詢人員，維持44名訪視員。吳宏國說，訪視員人力是由中央撥補，會向中央反映人力不足，積極爭取員額，今年外勞事務科有增加3名正式人員，分攤龐大案件量。

談及逃逸移工，吳宏國表示，勞動局、內政部專勤隊及警察局3方合作，對逃逸移工稽查，抓到就馬上遣返，對雇主則祭出重罰，每年約可以找回1800至2000名逃逸移工。

移工訪視員最主要的工作為移工初入境的探訪關懷，掌握移工的生活狀況，先前疫情嚴峻，移工訪視員也到商店等宣導防疫措施。圖／市府勞動局提供
移工訪視員最主要的工作為移工初入境的探訪關懷，掌握移工的生活狀況，先前疫情嚴峻，移工訪視員也到商店等宣導防疫措施。圖／市府勞動局提供

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