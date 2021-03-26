影／5企業捐贈石虎米給苗栗通霄8校 開啟善的循環

苗栗縣通霄鎮一群關懷家鄉自然環境的農民，7年前配合石虎保育專家及林務局輔導，以友善環境、不噴農藥及化肥的方式生產「石虎米」，獲得企業支持，面積也逐漸擴增至5公頃，信邦電子等5家企業響應護育石虎棲地，加入石虎米契作及認購行列，今天共同捐助1880公斤石虎米給通霄8所公辦公營自設廚房的學校作為營養午餐使用，縣長徐耀昌感謝企業認捐，開啓善的循環。

信邦電子、智邦科技、莎美娜實業、聯嘉光電、八百金等5家企業共同捐贈石虎米給通霄8所國中小，捐贈儀式上午在烏眉國小禮堂舉行，徐耀昌感謝5家愛心企業參與稻田契作及捐贈，讓農友有收入支持可持續友善土地，石虎、食蟹獴等稀有野生動物也能在無毒安全的環境生存，受贈者也能吃的營養健康和安心。

通霄鎮楓樹窩的石虎米提倡的核心概念，是以無毒無農藥、友善土地方式種植作物，讓鼠類、野兔自然前來覓食，同時提供石虎獵食機會，重建農地健康的生態鏈，進而營造生生不息的食物鏈。

石虎米共同創辦人八百金負責人黃柏鈞上午偕同其他企業代表捐贈石虎米，受贈學校包括烏眉國中、福興武術中小學及圳頭、新埔、城中、坪頂、五福、烏眉等國小，學童表演節令鼓迎賓，議員陳品安、張顧礫、鄭宗國及鎮長陳漢志都與會。

捐贈活動還發表學校食農教育及石虎保育課程的成果，學生解說到石虎田觀察、體驗、追蹤與攝影記錄石虎的過程，還從石虎排遺去追查石虎的食物；會場還以石虎米現場製作爆米香，好滋味分享來賓。

信邦電子副總經理陳君宇指出，信邦從2019年起參加石虎米契作，表達企業對環境友善、護育石虎的社會責任，產出的石虎米除義賣做公益，員工也常買回家吃，公司更將石虎米禮盒送給歐美國際友人，讓苗栗企業的石虎保育走向國際。