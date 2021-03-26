挺農民 桃機買鳳梨致贈大園長者

受到台灣鳳梨被大陸禁止輸入的影響，台灣企業發起挺農民的行動，桃園機場公司雖然受到疫情重創，但仍以具體行動力挺優質農產品，採購台灣鳳梨嘉惠大園地區長者、弱勢兒童及社區巡守志工，桃機副總經理洪玉芬除了代表致贈120箱外，還親自削鳳梨皮並切成小塊，親自為長者送上新鮮的鳳梨。

洪玉芬表示，因為疫情的關係，機場雖然面臨了很大的挑戰與衝擊，但是從先前的送高麗菜到今日送鳳梨，機場公司都以實際的行動支持在地農民，今日與我們的長輩、小朋友以及守護家園的巡守隊分享當季最可口的鳳梨，要讓大家吃得營養又健康。就像機場的發展有賴於大園區鄰里居民及社會各界的支持，希望大家能共襄盛舉，響應購買鳳梨，共同支持在地農業。

由於鳳梨即將進入盛產的季節，為了守護農民心血，桃機公司在三月初就率先向關廟區農民採購，今天上午親自將鳳梨送到大園地區17處銀髮關懷據點、2間育幼院及15個守望相助巡守隊，由大園區長徐藍科、各社區理事長等代表接受。