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挺農民 桃機買鳳梨致贈大園長者

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導
桃機公司採購鳳梨支持台灣農民，上午更由副總經理洪玉芬（中）親自到大園社區活動中心致贈鳳梨。記者鄭超文／攝影
桃機公司採購鳳梨支持台灣農民，上午更由副總經理洪玉芬（中）親自到大園社區活動中心致贈鳳梨。記者鄭超文／攝影

受到台灣鳳梨被大陸禁止輸入的影響，台灣企業發起挺農民的行動，桃園機場公司雖然受到疫情重創，但仍以具體行動力挺優質農產品，採購台灣鳳梨嘉惠大園地區長者、弱勢兒童及社區巡守志工，桃機副總經理洪玉芬除了代表致贈120箱外，還親自削鳳梨皮並切成小塊，親自為長者送上新鮮的鳳梨。

洪玉芬表示，因為疫情的關係，機場雖然面臨了很大的挑戰與衝擊，但是從先前的送高麗菜到今日送鳳梨，機場公司都以實際的行動支持在地農民，今日與我們的長輩、小朋友以及守護家園的巡守隊分享當季最可口的鳳梨，要讓大家吃得營養又健康。就像機場的發展有賴於大園區鄰里居民及社會各界的支持，希望大家能共襄盛舉，響應購買鳳梨，共同支持在地農業。

由於鳳梨即將進入盛產的季節，為了守護農民心血，桃機公司在三月初就率先向關廟區農民採購，今天上午親自將鳳梨送到大園地區17處銀髮關懷據點、2間育幼院及15個守望相助巡守隊，由大園區長徐藍科、各社區理事長等代表接受。

桃園機場公司表示，此次採購的鳳梨共330箱，除贈與大園地方社區外，也分送為了疫情防守國門的信實清潔、良福保全及桃園機場排班計程車司機，慰勞夥伴辛苦付出；同時透過鳳梨採購與捐贈行動推廣優質農產品，也積極落實企業社會責任，實現「用愛串連社會，用心連結臺灣」，為社會帶來更多溫暖。

桃機公司採購鳳梨支持台灣農民，上午更由副總經理洪玉芬（左二）親自到大園社區活動中心為長者送上鳳梨。記者鄭超文／攝影
桃機公司採購鳳梨支持台灣農民，上午更由副總經理洪玉芬（左二）親自到大園社區活動中心為長者送上鳳梨。記者鄭超文／攝影
桃機公司採購鳳梨支持台灣農民，上午更由副總經理洪玉芬（左二）親自到大園社區活動中心為長者送上鳳梨。記者鄭超文／攝影
桃機公司採購鳳梨支持台灣農民，上午更由副總經理洪玉芬（左二）親自到大園社區活動中心為長者送上鳳梨。記者鄭超文／攝影
桃機公司採購鳳梨支持台灣農民，上午更由副總經理洪玉芬（左）親自到大園社區活動中心切鳳梨為長者服務。記者鄭超文／攝影
桃機公司採購鳳梨支持台灣農民，上午更由副總經理洪玉芬（左）親自到大園社區活動中心切鳳梨為長者服務。記者鄭超文／攝影
桃機公司採購鳳梨支持台灣農民，上午更由副總經理洪玉芬（前排中）親自到大園社區活動中心致贈鳳梨並關懷長者。記者鄭超文／攝影
桃機公司採購鳳梨支持台灣農民，上午更由副總經理洪玉芬（前排中）親自到大園社區活動中心致贈鳳梨並關懷長者。記者鄭超文／攝影
桃機公司採購鳳梨支持台灣農民，上午更由副總經理洪玉芬親自到大園社區活動中心切鳳梨為長者服務。記者鄭超文／攝影
桃機公司採購鳳梨支持台灣農民，上午更由副總經理洪玉芬親自到大園社區活動中心切鳳梨為長者服務。記者鄭超文／攝影

鳳梨 桃園機場 農民

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