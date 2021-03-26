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新竹縣與網路電商合作 要將在地特產透過網路行銷全球

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
PChome商店街營運長黃淑琳（左）、全球柑仔店總經理徐惇穎（右）與新竹縣產發處長陳偉志（中）共同啟動三方合作。圖／縣府提供
PChome商店街營運長黃淑琳（左）、全球柑仔店總經理徐惇穎（右）與新竹縣產發處長陳偉志（中）共同啟動三方合作。圖／縣府提供

新竹縣政府為了協助在地商家數位轉型，邀請PChome商店街和全球柑仔店合作，整合三方資源，共同輔導新竹縣在地特色物產店，計畫1年舉辦2次的行銷推廣，並設立電商主題培訓課程，由專人指導商品上架平台，希望把新竹縣標誌性特產在線上行銷到國際。

縣長楊文科表示，疫情以來觀光產業受到衝擊，也影響了新竹縣特產的銷售，尤其實體商店受創很深，因此縣府團隊想到利用網路資源，協助在地特產數位轉型，邀請民間電商企業合作，由縣府整合資源，輔導在地特產商家進軍電商平台，希望透過雲端跨境行銷，把新竹縣優良的特產銷售到國際。

縣府產發處長陳偉志表示，希望透過2家電商企業平台的協助，讓新竹縣各項農特產品都能上線，把自身品牌特色化、故事化，讓新竹縣這些專有的特產，透過這些電商平台，行銷到全球各地。這次合作也可說是新竹縣的電商元年，期望藉由縣府的努力和整合，讓更多在地商家成功轉型。

PChome商店街營運長黃淑琳表示，PChome商店街的角色主要是在網路上行銷，和雲端系統上的輔助，包含金流、物流和倉儲部分都能提供全方面協助，未來配合縣府將舉辦1年2次的大型行銷活動。

全球柑仔店總經理徐惇穎則說，全球柑仔店跨境電商平台主要協助新竹縣所有的好產品，克服物流、金流和行銷模式，安全地銷售到全球各地，尤其是華人地區，旅外鄉親特別想念家鄉味道，希望所有人都能藉由平台，得到來自家鄉的安全優良產品。

新竹縣政府與網路電商合作，要輔導商家轉型數位，將在地特產透過網路行銷全球。圖／縣府提供
新竹縣政府與網路電商合作，要輔導商家轉型數位，將在地特產透過網路行銷全球。圖／縣府提供

新竹 電商 PChome

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