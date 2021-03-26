快訊

景氣熱！二月景氣燈號亮「紅燈」十年來首見

製造、營建業缺工多 這裡失業率卻6年蟬聯六都冠軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清明連假 桃園龍潭警方風景區、公墓多項交管

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
龍潭警方清明節連假有多項交通管制措施。記者鄭國樑／翻攝
龍潭警方清明節連假有多項交通管制措施。記者鄭國樑／翻攝

桃園市龍潭警分局表示，清明節連續假日4月2日至5日，轄區公墓、風景遊憩景點周邊道路交通易壅塞，加上龍潭區公所3月27日、4月4日辦理春祭，將執行多項交通管制，包括清明連假國道3號南向至香山各交流道實施入口高乘載管制

警方指出，為避免清明掃墓車流與前往遊樂區車流在中原路及中豐路口阻塞，警方建議行駛替代道路為龍潭交流道下（往石門方向）→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→左轉中豐路→往遊樂區方向；龍潭交流道下（往石門方向）→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。

另外4月2日（周五）6至12點，國道三號龍潭系統交流道南下入口匝道高乘載管制。龍潭警分局分局長陳清華呼籲，勿於龍潭區公墓及遊樂區周邊違規停車，遵守各路口員警及協勤民力指揮疏導，多利用替代道路行駛。

石門水庫 高乘載管制 替代道路

延伸閱讀

清明連假防塞車 名間交流道管制、溪頭滿場分流

桃園彩色海芋節明登場 16天展期6大路口管制遊客要注意

四月清明連假 紙風車「諸葛四郎」台中豐原免費演出

晴朗偏乾至清明連假 彭啟明：周日開始像夏天

相關新聞

桃園製造、營建業缺工多 失業率卻6年蟬聯六都冠軍

桃園市失業率已連續6年蟬聯六都冠軍 ，勞動局今天舉行工作報告，市議員黃敬平批評，「難道桃園市將成為高失業率的代名詞？」，...

桃園外籍移工逾11萬 桃議員：44名訪視員業務太繁重

桃園移工人口逾11萬人，去年約2300名移工行蹤不明，市議員郭蔡美英擔心，逃逸移工恐會造成治安不良，市議員黃敬平點出，桃...

桃園彩色海芋節明登場 16天展期6大路口管制遊客要注意

「2021桃園彩色海芋節」明天登場，展出6萬株彩色海芋、香水百合等花草，現場位於大園溪海休閒農業園區，佔地達5.9公頃，...

影／5企業捐贈石虎米給苗栗通霄8校 開啟善的循環

苗栗縣通霄鎮一群關懷家鄉自然環境的農民，7年前配合石虎保育專家及林務局輔導，以友善環境、不噴農藥及化肥的方式生產「石虎米...

新竹縣與網路電商合作 要將在地特產透過網路行銷全球

新竹縣政府為了協助在地商家數位轉型，邀請PChome商店街和全球柑仔店合作，整合三方資源，共同輔導新竹縣在地特色物產店，...

清明連假 桃園龍潭警方風景區、公墓多項交管

桃園市龍潭警分局表示，清明節連續假日4月2日至5日，轄區公墓、風景遊憩景點周邊道路交通易壅塞，加上龍潭區公所3月27日、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。