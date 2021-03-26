清明連假 桃園龍潭警方風景區、公墓多項交管

桃園市龍潭警分局表示，清明節連續假日4月2日至5日，轄區公墓、風景遊憩景點周邊道路交通易壅塞，加上龍潭區公所3月27日、4月4日辦理春祭，將執行多項交通管制，包括清明連假國道3號南向至香山各交流道實施入口高乘載管制。

警方指出，為避免清明掃墓車流與前往遊樂區車流在中原路及中豐路口阻塞，警方建議行駛替代道路為龍潭交流道下（往石門方向）→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→左轉中豐路→往遊樂區方向；龍潭交流道下（往石門方向）→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。

另外4月2日（周五）6至12點，國道三號龍潭系統交流道南下入口匝道高乘載管制。龍潭警分局分局長陳清華呼籲，勿於龍潭區公墓及遊樂區周邊違規停車，遵守各路口員警及協勤民力指揮疏導，多利用替代道路行駛。