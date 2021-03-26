桃園製造、營建業缺工多 失業率卻6年蟬聯六都冠軍

桃園市失業率已連續6年蟬聯六都冠軍 ，勞動局今天舉行工作報告，市議員黃敬平批評，「難道桃園市將成為高失業率的代名詞？」，市府喊口號說桃園是最宜居的城市，失業率卻慘不忍睹；勞動局回應，失業率和其他五都差不多，而製造、營建業缺工則面臨，多數年輕人不喜歡的問題。

市議員黃婉如痛批，勞動局人事狀況不穩，局長頻頻換人，工作報告更是乏善可陳，落實勞動基準法、勞工退休生活免煩惱、設哺乳室等，都跟拯救失業率無關，應該要主動出擊媒合；市議員涂權吉指出，服務處接到很多案件，都是老闆想請議員幫忙找勞工，他直呼，「高失業率卻有很多缺工，這是什麼狀況？」。

勞動局長吳宏國喊冤，桃園去年的失業率為3.95％，新北為3.94％，因四捨五入被進位成4.0％，桃園近3年遇到多件大量解僱案，2018年有HTC桃園廠、敬鵬公司，2019年華映公司也有大量解僱，動輒幾千人失業，失業率照理來說應該會大幅攀升，但數據顯示卻和五都差距不大，沒有明顯惡化。

桃園市去年共有13萬7183個職缺，其中6成5是製造業，求職者有6萬1236人，成功媒合者有5萬3039人，媒合率高達8成。吳宏國說，桃園這幾年因前瞻計畫核定案多，勞動力也增加最多，市府一直勤辦徵才活動、在公司大量資遣員工前就積極介入協助轉銜，以降低失業率。

吳宏國坦言，「失業率與缺工有矛盾現象」，製造業、營建業多為3班輪班、工作環境髒亂，年輕人排斥而多數選擇服務業，因此缺工的狀況大多聚集在製造業、營建業，會研究這部分的落差。