全國首座集產業文教的原民推廣中心 歷經10年終於啟用

歷經10年規畫、耗時2年興建，從概念到竣工成為全國第一處肩負推廣文化傳承、教育推廣及產業輔導的新竹縣原住民教育文化產業推廣中心在今天上午正式完工啟用；縣府原民處長雲天寶說，新竹縣有超過2萬人口的原住民，但在教育及就業上並沒有統一的資源窗口，未來中心能提供作為教學場域，也提供就業輔導，更將有多個單位進駐使用。

雲天寶表示，教育文化產業推廣中心其實是個多功能的場域，主要則將會作為部落大學使用，過去部落大學課程都是分散在不同的鄉鎮、學校開課，未來就可利用中心2樓的教室空間集中上課，方便想學習、進修的民眾、教師利用，而不必為了上課奔波。

推廣中心除了作為部落大學，也開放給語言推廣組織甚至其他原民團體作為教學空間利用，也可舉辦展演、小型論壇或工作坊，另外在推廣中心的2樓更設資源連結中心，將有金融輔導員、就業服務員及專管中心等單位進駐使用，也特別設置1間共享辦公室，提供原住民青年作為創業基地。

雲天寶說，因為不少尖石、五峰的原住民都遷居竹東就學、就業，但在以漢人人口為主的城鎮，缺少原住民可以交流的場所，因此推廣中心就是以多功能空間規畫，甚至小朋友放學、家長上班無暇照顧，也可以來中心課後輔導，順便學習母語。