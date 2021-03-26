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苗縣有5水庫為何被限水 曾玟學發長文專業解答

中央社 / 苗栗縣26日電

苗栗縣有5座水庫，卻與台中成為全台最先實施「供5停2」限水措施縣市，苗栗縣議員曾玟學碩士論文就是研究台灣水資源政策，今天針對民眾普遍疑慮發文專業解答。

苗栗縣議員曾玟學碩士論文就是做台灣水資源政策研究，今天在臉書粉專發文表示，這次缺水的討論，許多人聚焦在水庫上，然而在水資源治理上，除了不該用縣市本位思考，更應該揚棄大水庫思維。

曾玟學表示，苗栗主要水庫水位都僅剩約1成，且天氣預報4月可能不會有顯著降雨，以永和山水庫1天減少0.2%的速度，可能撐不到5月梅雨季就會無水可用。

再來，苗栗實施「供5停2」措施為何僅在人口最多的竹南頭份地區，曾玟學表示，理由很簡單，「永和山水庫狀況太不好了」，這次限水的竹南頭份地區就是永和山水庫供應區域，也因此，同屬永和山水庫給水區的後龍鎮海寶里及新竹縣寶山鄉、新竹市香山區少數里也在限水範圍。

曾玟學表示，頻繁停水復水，水管的管壓變動頻繁，水管爆管的風險會增加很多，且停水再復水，水管中的空氣會阻塞，必須先排氣，時間差往往也超過一天。更重要的是因為重力流供水的方式，若採取供3停1或供2停1，那麼位處高處的住宅和社區，將會一直無水可用，因此，供5停2的「5」才是關鍵，加長供水時刻才能確保排氣時程，並讓區域內的用戶用水器具皆能補到充足水源。

曾玟學強調，水庫壽命有限，再怎麼清淤都會慢慢死去，高度仰賴水庫水源的狀況，若遇到水庫沒水，幾乎就是束手無策，在極端氣候下，完善支援水網、發展多元水源並提升其比例是未來要努力的方向，期許中央地方能攜手度過這次危機。這篇文章貼出後3小時已有2500多名網友按讚。

旱災中央災害應變中心24日召開第10次工作會報，會後經濟部長王美花對外宣布，因為近期水情吃緊，短期陣雨也未大量挹注水庫容量，自4月6日起，台中、苗栗水情燈號轉亮紅燈，啟動供水5天、停水2天的限水措施。

水庫 曾玟學 限水

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