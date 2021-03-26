竹市3大醫師公會暖捐256箱鳳梨 替社福及長照單位加菜

中國大陸禁止輸入台灣鳳梨，各地掀起鳳梨採購潮，新竹市的醫師公會、中醫師公會及牙醫師公會力挺果農，近日一口氣採購256箱鳳梨捐贈給轄內社會福利機構、單位、共餐據點及長照服務據點等136個單位，副市長沈慧虹代為受贈，感謝公會送愛。

新竹市醫師公會理事長邱國華說，此次攜手3個醫師公會一方面集結醫師熱心公益之心，一方面則希望力挺農民推銷台灣農產，中醫師公會理事長黃科峯、牙醫師公會理事長藍鴻文也以醫師角度分享吃鳳梨的好處，也不忘提醒民眾吃完高纖維的鳳梨後，應該要漱口及使用牙線，保持口腔清潔。

受贈單位之一財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會執行長林湘雅執行長說，鳳梨營養美味又可多元料理，基金會預計將把這批暖心捐贈的鳳梨製成鳳梨酥、鳳梨蝦球及鳳梨果干等成品，提供給中心內接受服務的身心障礙者，品嚐鳳梨的香甜滋味。