竹市擴大B、C肝炎免費篩檢 6月底前完成抽5千元禮券

肝臟是人體沉默的器官，肝炎初期往往沒有明顯症狀，衛福部過往針對45歲到54歲族群推出B、C型肝炎篩檢，今年放寬年齡層至79歲，新竹市政府統計受惠人數從5萬多倍增至16萬人，市長林智堅今天宣傳免費篩檢活動，鼓勵市民踴躍到合作的醫療院所篩檢，6月底前完成還可拿到清潔組等好禮，更有機會抽中5千元的商品禮券。

新竹市衛生局指出，針對不同年齡層、性別等對象都有推出免費的成人健檢、乳癌篩檢、大腸癌篩檢、子宮頸癌篩檢、口腔癌篩檢與B、C型肝炎篩檢，其中B、C型肝炎篩檢項目，今年放寬至45到79歲享終身1次的免費篩檢，原住民為40到79歲。

林智堅今天在北區衛生所與40家醫療院所與3區衛生所攜手宣布擴大篩檢訊息，並陪同豐功里長翁秀瓊完成篩檢，他說，符合資格者可到衛生所或醫療院所進行免費的B、C型肝炎篩檢服務，另市府也持續針對30歲以上市民提供加碼的免費整合性篩檢，包含成人預防保健及四大癌症篩檢，並加值早餐及尿酸檢測，請民眾多多使用。

衛生局也統計，新竹市10大死因癌症蟬聯38年第1名，肝癌為標準化癌症死因第1名，2019年約132名市民因肝癌死亡，其中B型與C型肝炎為罹患肝癌的最大元兇，林智堅也希望透過免費篩檢，鼓勵更多民眾了解身體狀況，及早發現就能及早治療。

安慎診所胃腸肝膽科主任劉南山也受邀分享，表示1985年以前出生者並未接種B肝疫苗，當時B肝盛行率約15到20%，1985年後出生兒全面接種，盛行率降至10到12%，雖然帶原率下降不少，但全台灣仍估計有200萬名B肝帶原者，目前B、C肝炎健保均有給付藥物，可有效控制，其中C肝更有全口服新藥，治癒率更高達98%以上。