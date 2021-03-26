圖書館不是只能鴉雀無聲 新竹辦室內音樂會創造新體驗

為了響應世界閱讀日，讓民眾有不一樣的閱讀體驗，新竹縣府文化局舉行別開生面的音樂會，將演奏場地搬進圖書館內，沒想到意外受到好評，就連策畫單位都表示原本還擔心會很突兀，沒想到音樂表演卻十分融入圖書館的環境，讓民眾可以一邊閱讀一邊徜徉在音樂的海洋中，有不一樣的新感受與體驗。

文化局表示，活動發想是為了打破圖書館安靜的閱讀印象，從3月到5月期間在文化局圖書館1樓舉辦「樂讀有聲圖書館」，推出多場別出心裁音樂性活動，還邀請許多新竹縣傑出樂團策畫，內容範圍涵蓋文學、電影、繪本及台灣民謠等，讓民眾可以藉閱讀與賞樂，達到眼觀、耳聽的雙重享受。

策畫單位巴雀藝術活動負責人廖珮彣表示，計畫從發想到執行花了半年時間，過去過去古典音樂主要在演藝廳、演奏廳表演，侷限受眾範圍，為了擺脫古典樂難以親近刻板印象，活動特別選在圖書館內開放式空間表演，曲子多選用常看到的文學、電影中所出現的古典樂，同時帶入客家元素，與觀眾串起更多連結。

廖珮彣也說，在圖書館音樂會舉辦前，原本曾設想觀眾反應，甚至擔心在圖書館演奏會太突兀，但經過幾次的演奏活動後，發現聽眾們完全不會覺得奇怪，儘管有些小朋友沒有聽過古典樂作品，但也能沉浸在音樂中，安靜地聆聽完整場表演。

文化局表示，後續除了音樂會演出外，也會舉辦多場講座；27日邀請到過去擔任愛樂電台主持人，現為擔任中提琴演奏家的講者李育潔，進行「螢光幕背後的聲音」音樂講座，讓民眾一窺配音員的工作。

4月10日、17日也舉辦「繪本音樂會」，選用九把刀作品「短鼻子大象小小」， 以說書人精彩口說方式，結合古典樂演奏故事中起承轉合、主角的情緒，串織成聲調鮮明且豐富多彩的立體有聲書。

5月1日則將舉行最後一場音樂活動「午後音樂會」，將邀請巴雀室內樂樂團帶來精采弦樂四重奏，以在地文學、電影等主題演出，有老一輩傳唱所民謠「西北雨」、客家歌曲客家本色、天公落水、望春風，以及原住民傳唱歌曲。