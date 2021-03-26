顏寬恒也公開體重 為陪伴孫女發願「3個月減重10公斤」

桃園市長鄭文燦日前拍影片揭露他的體重只有79.8公斤，引發熱議。台中市前立委顏寬恒，今日也發文公開自己的體重「89.5公斤」，並立下減肥決心，3個月內要減重10公斤。

顏寬恒今日在臉書發文，表示今早開車送孫女小菲比去上課時，看著孫女的背影突然有感而發，「希望能夠陪著小菲比一路走著，一路長大，一直看著她幸福。」

顏寬恒表示，身為政治人物，總有一些職業傷害；每天早出晚歸，飲食不正常都是沒辦法避免的。我從政的早，熱愛美食更是家族傳統，上次看到體重是八字頭已經是國中的時候了；最近有那麼多年輕人猝逝的新聞，他希望能夠健康，希望能夠一直陪著孫女，決定「就從今天開始，3個月，我要減10公斤，我想要更健康，希望大家一起監督我。」

顏寬恒也說，「辦公室的同事不太相信我有鋼鐵一般的意志」，因此「大家下次看到我，可以儘管拿著美食跟我合照，我是不會受到誘惑的！不該吃的我就不會吃！」他最後也公布自己現在的體重是89.5公斤，並標註「請勿餵食寬恒」、「不求被抱起來只希望可以抱起孫女」。

顏寬恒發文後，引發網友討論，不少網友留言送上減肥建議「168減肥法真的很不錯！可以試試」、「多吃水果巴樂、青菜餵飽肚子、少吃肉類有糖飲料就會瘦」、「最好的方法是晚餐提早吃，飯後禁食。」也有人說「減肥不難啦。只要有些自律，守住嘴，邁開腿。一定能成功的。」更有網友調侃「可是我覺得您看起來比桃園市長瘦耶！」