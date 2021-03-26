聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園彩色海芋節明登場 16天展期6大路口管制遊客要注意
「2021桃園彩色海芋節」明天登場，展出6萬株彩色海芋、香水百合等花草，現場位於大園溪海休閒農業園區，佔地達5.9公頃，今年並以「海洋奇芋記」為主題，展出至4月11日止橫跨清明連假，警方將在周邊6個路口實施交管，限制車流進出，並鼓勵民眾多搭乘大眾運輸到場。
桃園市警局大園分局指出，今年彩色海芋季從3月27日至4月11日止，16天展期橫跨3個周末，其中4月2日至5日為清明連假，除了去年疫情停辦，歷年活動都湧入大量人潮，為避免交通壅塞，將會在例假日、清明連假4天連假，早上8點至下午6點實施交管。
警方說，周末及連假交通管制路段包括「和平西路一段與聖德北路口」、「和平西路一段與崙后路口」、「崙后路與聖德北路口」、「田溪路與華興路二段路口」、「田溪路與溪海路口」、「月桃路與聖德路口」等6個路口；另外平日則是在「田溪路與華興路二段路口」。
警方表示，交管期間僅開放有通行證、接駁專車、復康巴士，及執行公務車輛進出，民眾也可盡量搭乘大眾運輸避開車潮，接駁專車資訊可上彩色海芋季官網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言