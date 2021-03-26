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桃園彩色海芋節明登場 16天展期6大路口管制遊客要注意

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園彩色海芋節明登場，警方將在周邊路口實施交通管制。圖／警方提供
桃園彩色海芋節明登場，警方將在周邊路口實施交通管制。圖／警方提供

「2021桃園彩色海芋節」明天登場，展出6萬株彩色海芋、香水百合等花草，現場位於大園溪海休閒農業園區，佔地達5.9公頃，今年並以「海洋奇芋記」為主題，展出至4月11日止橫跨清明連假，警方將在周邊6個路口實施交管，限制車流進出，並鼓勵民眾多搭乘大眾運輸到場。

桃園市警局大園分局指出，今年彩色海芋季從3月27日至4月11日止，16天展期橫跨3個周末，其中4月2日至5日為清明連假，除了去年疫情停辦，歷年活動都湧入大量人潮，為避免交通壅塞，將會在例假日、清明連假4天連假，早上8點至下午6點實施交管。

警方說，周末及連假交通管制路段包括「和平西路一段與聖德北路口」、「和平西路一段與崙后路口」、「崙后路與聖德北路口」、「田溪路與華興路二段路口」、「田溪路與溪海路口」、「月桃路與聖德路口」等6個路口；另外平日則是在「田溪路與華興路二段路口」。

警方表示，交管期間僅開放有通行證、接駁專車、復康巴士，及執行公務車輛進出，民眾也可盡量搭乘大眾運輸避開車潮，接駁專車資訊可上彩色海芋季官網查詢。

桃園彩色海芋節明登場，平日交管路口。圖／警方提供
桃園彩色海芋節明登場，平日交管路口。圖／警方提供
桃園彩色海芋節明登場，警方將在周邊路口實施交通管制。圖／警方提供
桃園彩色海芋節明登場，警方將在周邊路口實施交通管制。圖／警方提供
桃園彩色海芋節明登場，假日交管路口。圖／警方提供
桃園彩色海芋節明登場，假日交管路口。圖／警方提供

連假 海芋 疫情

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