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4月連假暢遊桃捷沿線景點 一日票買一送一還送限量口罩

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園捷運公司為推廣安心搭機捷暢遊沿線景點，4月1日至4月30日推出「安心出遊 機捷罩你」活動，不僅機捷一日票買一送一，購票前300名旅客再加贈ㄚ桃園哥造型口罩一組，優惠價更只要320元。圖／桃捷公司提供
桃園捷運公司為推廣安心搭機捷暢遊沿線景點，4月1日至4月30日推出「安心出遊 機捷罩你」活動，不僅機捷一日票買一送一，購票前300名旅客再加贈ㄚ桃園哥造型口罩一組，優惠價更只要320元。圖／桃捷公司提供

清明連假即將到來，桃園捷運公司為推廣安心搭機捷暢遊沿線景點，將在4月1日至4月30日推出「安心出遊 機捷罩你」活動，不僅機捷一日票買一送一，購票前300名旅客再加贈ㄚ桃園哥造型口罩一組，優惠價更只要320元。

桃捷公司表示，因應連續假期，為了刺激觀光，推出機捷一日票買一送一，票卡使用期限至110年6月30日止，前300名還有機會拿到超可愛的ㄚ桃園哥造型口罩，優惠價只要320元，民眾可搭乘機捷，直達桃園小奈良、旅遊、美食、購物一次滿足。

桃捷公司介紹沿線景點，A8長庚醫院站步行8分鐘可到台灣菸酒公司桃園酒廠品酒，桃園酒廠是北台灣產能最大、設備最現代化的釀造酒工廠，歷年來持續創新推出各種世界酒款喝到台灣風味，深獲社會大眾喜愛。

有「桃園小奈良」之稱的A10山鼻站，步行15分鐘就能到山腳鹿場、水鹿之家，像是置身日本奈良一樣賞鹿，不僅了解鹿生態習性，更可以近距離接觸超萌梅花鹿、水鹿，園區規劃導覽解說行程、餵食、餵奶秀、DIY手作等課程。

桃捷公司說，A13桃園國際機場第二航廈5樓機場景觀台，是台灣機場中面積最大的景觀台，離跑道不到25公尺距離，超震撼視覺感受，想出國的朋友，搭捷運來趟桃園機場景觀台之旅，一起重溫旅行時的感動。

另外，A17領航站步行9分鐘可到橫山書法藝術公園及橫山書法公園藝術館，建築以公園為「硯台」、陂塘為「墨池」的意象發想，園內設有埤塘、遊憩設施。A18桃園高鐵站步行1分鐘更有華泰名品城，是全台首座美式露天Outlets推出主題活動。

為了讓旅客搭桃捷安心暢遊沿線景點，桃捷公司已建構安全防護網，全線21車站設置紅外線熱像測溫儀、提供75%酒精供旅客消毒，車站、車廂加密清潔消毒，也呼籲旅客進入車站需全程佩戴口罩、勤洗手、保持社交安全距離等防疫措施，更多機場捷運沿線景點詳參：https://bit.ly/38GkhVv。

桃園捷運公司為推廣安心搭機捷暢遊沿線景點，4月1日至4月30日推出「安心出遊 機捷罩你」活動，不僅機捷一日票買一送一，購票前300名旅客再加贈ㄚ桃園哥造型口罩一組，優惠價更只要320元。圖／桃捷公司提供
桃園捷運公司為推廣安心搭機捷暢遊沿線景點，4月1日至4月30日推出「安心出遊 機捷罩你」活動，不僅機捷一日票買一送一，購票前300名旅客再加贈ㄚ桃園哥造型口罩一組，優惠價更只要320元。圖／桃捷公司提供
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桃園捷運公司為推廣安心搭機捷暢遊沿線景點，4月1日至4月30日推出「安心出遊 機捷罩你」活動，不僅機捷一日票買一送一，購票前300名旅客再加贈ㄚ桃園哥造型口罩一組，優惠價更只要320元。圖／桃捷公司提供

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