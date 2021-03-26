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桃園龍德宮四媽祖27、28日回鑾遶境 駐駕楊梅錫福宮

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園龍德宮四媽祖遶境回鑾會駐駕楊梅，圖為日前去程往南經過楊梅警方護駕交管。記者鄭國樑／翻攝
桃園龍德宮四媽祖遶境回鑾會駐駕楊梅，圖為日前去程往南經過楊梅警方護駕交管。記者鄭國樑／翻攝

桃園市楊梅警分局表示，桃園龍德宮南巡遶境回鑾27日（周六）將行經楊梅，在市區內遶境後駐駕楊梅錫福宮，屆時回鑾遶境路線周邊交通管制。

警方指出，龍德宮四媽祖回鑾遶境隊伍預27日由苗栗出發沿臺一線北上，預計下午5點進入楊梅區中山南路，遶境路線沿中山南路直行接中山路、（左轉）新成路、楊新路、大成路、（右轉）大華街約6點30分駐駕錫福宮；28日上午6點於福宮起駕後沿大華街、（右轉）武營街、（左轉）中山路，沿臺一線北上往桃園回鑾。

為因應人、車潮及確保遶境交通安全，27、28日交通管制及疏導措施，包括27日下午4點至晚上8點、28日凌晨4點至上午9點，視狀況提早或延後解除管制。管制路段：27日臺一線（中山南路、中山路、校前路、秀才路）、楊梅市區道路（新成路、楊新路、大成路）、楊梅市場內（大華街、武營街、金華街）。

28日管制路段為楊梅市場內大華街、武營街、金華街、楊梅市區道路中山路、校前路、秀才路、中山北路一段、中山北路二段、永美路。

警方呼籲，參與遶境民眾駕車、騎車、徒步應遵守交通規則，當天行經上述楊梅區管制路段的民眾，請避免駕車進入楊梅市場內（大華街、武營街）；另進入楊梅錫福宮參加活動的民眾，儘量搭乘大眾運輸工具，並多加利用周邊停車場停放車輛，配合員警疏導。

桃園龍德宮四媽祖遶境祈福是北部廟會盛事之一。記者鄭國樑／翻攝
桃園龍德宮四媽祖遶境祈福是北部廟會盛事之一。記者鄭國樑／翻攝

遶境 加利 停車場

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