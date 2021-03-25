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航空城地上物價格未定就簽約 桃地政局：有程序要推動

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園航空城第一期優先區今年開發，地主擔心2年後配地物價上漲房子蓋不起，民代要求比照物價調整補差價。記者曾增勳／攝影
桃園航空城第一期優先區今年開發，地主擔心2年後配地物價上漲房子蓋不起，民代要求比照物價調整補差價。記者曾增勳／攝影

桃園航空城動工在即，市議員游吾和反映有民眾在協議土地改良物價購金額未確定前就收到地政局通知簽約，質疑程序有瑕疵；對此，地政局代理局長蔡金鐘表示是因為有程序要推動

游吾和指出，地政局辦理航空城第一期特定區區段徵收土地改良物協議價購簽約，民眾未收到土地改良物複估結果，無法確定價購最終金額，要怎麼簽約？以民間交易為例，哪有價錢沒談好就要人家先簽約？

游吾和也說，市府的土地改良物協議價購契約書還規定「本契約簽訂時，如乙方（民眾）已向甲方（市府）提起複估，契約價金以甲方複估結果為準」，萬一民眾簽了契約，而複估的金額比原先估計的金額低，恐對民眾造成很大損失。

蔡金鐘表示，因為有些民眾不滿意土地改良物複估結果，申請再次複估，而航空城有些程序要推動，4月就要報核，所以才有這種作法。

地政局也回應，已簽約民眾如果還沒收到複估通知，後續收到複估通知後，如果確實有漏估或錯估情事，仍可向市府提出複估，協議價購價款會以查明後的複估結果為準。

航空城 區段徵收

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