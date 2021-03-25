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慈湖夢幻水舞3月底結束 想看不一樣的慈湖把握最後6天

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
慈湖夜間水位採用新的立體噴泉技術，配合燈光變換，五顏六色的效果相當吸引人。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
慈湖夜間水位採用新的立體噴泉技術，配合燈光變換，五顏六色的效果相當吸引人。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供

桃園市大溪慈湖風景區去年10月1日推出光雕、水舞夜間賞景看表演活動，經過近半年告一段落到3月底結束，這周六日是夜間水舞最後兩天假日，想重溫或還沒看過慈湖入夜後水舞的民眾，要把握假日和31日前的表演時段。

慈湖水舞在兩蔣文化園區水岸舞台演出，平日3個演出時段為下午5點半、6點半、7點半，周六周日假日下午5點半至9點，每隔半小時一場，每場伴隨國樂交響樂演出，採最新的立體水舞技術，並使用千手觀音3D噴頭加上多彩光，展現夢幻水舞，去年中秋節同時安排賞月經典演唱會，吸引滿場觀眾。

桃園市政府風景管理處處長廖育儀表示，慈湖水岸舞台表演原先就安排半年的場次，去年10月1日推出後遊客人數增加約兩成，平日超過5000人，到了假日尤其連續假日一天就有上萬人潮，二二八（連假）當天遊客達2萬7200多人。不少遊客白天先逛大溪老街或北橫角板山、小烏來等附近景點，了下午到慈湖賞景，入夜後欣賞夢水舞，也有些遊客安排兩天一夜的旅宿，把慈湖水舞列入必逛的行程。

慈湖水舞3月底結束後，風管處要整修園區的步道，屆時會封閉施工區，遊客一樣可以遊逛或到後慈湖、百吉隧道或頭寮、古道等景點。

慈湖夜間水舞推出後相當受歡迎。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
慈湖夜間水舞推出後相當受歡迎。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供

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