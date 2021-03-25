自立社區公車亭電子看板一片黑 桃交通局：預計8月通電

桃園中壢自立社區智慧候車亭去年8月完工，未料電子看板遲遲無法運作，原因竟然是沒有接電，市議員謝美英日前質詢，痛批公車亭形同虛設。對此，桃市交通局公共運輸科表示，該路段因舖設完成未滿1年，將禁挖至今年6月1日，預計8月會申請施工通電。

謝美英指出，前年底協助自立社區申設候車亭，去年8月終於完工，讓長輩不必再撐傘等公車，但過了7個月，候車亭的電子看板仍然無法啟用，原因竟是去年6月永福路重新鋪設，依規定禁挖1年。

謝美英質疑，市府設有「道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心」負責整合各項工程，避免重覆挖路，但候車亭施工前，顯然各局處未整合溝通，導致永福路去年6月舖設時未預先留好管線；而當禁挖期限一到，為了電子看板的線路，永福路馬上又要開挖，豈不浪費公帑。