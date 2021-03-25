兒童節連假來去竹市住一晚 續住最低打6折

新竹市政府將於兒童節連假推出兒童藝術節，白天晚上都有精采活動，為鼓勵遊客留宿新竹，新竹市政府搭配推出「來去竹市住一晚」方案，串連13家旅宿業者推出期間限定的入住優惠，打出7折甚至是續住6折方案，還加贈動物園、遊樂園門票，除了來玩兒童藝術節，市府也推出竹塹小旅行半日與一日遊套裝行程，歡迎遊客預定暢玩。

新竹市兒童藝術節今年恢復辦理，白天在左岸、州廳等處推出巨型遊具、樂高展、PUSHBIKE、迷你棒球等活動，傍晚起還有光雕、街頭藝人、市集等，晚上也精采。

新竹市長林智堅今天也大力推薦民眾來訪兒藝節，可順道來趟竹市2天1夜小旅行，1天保留給兒藝節，另1天可參加一日或半日套裝旅遊行程。「小塹有約」有2條路線，分為欣賞古蹟、賞玩偶戲的舊城旅人線，還有前進漁村，走入製冰廠的南寮親子線。