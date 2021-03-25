快訊

蘇花公路6死事故 運安會爆：遊覽車座椅少兩顆螺絲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒童節連假來去竹市住一晚 續住最低打6折

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府將於兒童節連假推出兒童藝術節，搭配推出「來去竹市住一晚」方案，串連13家旅宿業者推出期間限定的入住優惠，還有竹塹小旅行半日與一日遊套裝可選。圖／新竹市政府提供
新竹市政府將於兒童節連假推出兒童藝術節，搭配推出「來去竹市住一晚」方案，串連13家旅宿業者推出期間限定的入住優惠，還有竹塹小旅行半日與一日遊套裝可選。圖／新竹市政府提供

新竹市政府將於兒童節連假推出兒童藝術節，白天晚上都有精采活動，為鼓勵遊客留宿新竹，新竹市政府搭配推出「來去竹市住一晚」方案，串連13家旅宿業者推出期間限定的入住優惠，打出7折甚至是續住6折方案，還加贈動物園、遊樂園門票，除了來玩兒童藝術節，市府也推出竹塹小旅行半日與一日遊套裝行程，歡迎遊客預定暢玩。

新竹市兒童藝術節今年恢復辦理，白天在左岸、州廳等處推出巨型遊具、樂高展、PUSHBIKE、迷你棒球等活動，傍晚起還有光雕、街頭藝人、市集等，晚上也精采。

新竹市長林智堅今天也大力推薦民眾來訪兒藝節，可順道來趟竹市2天1夜小旅行，1天保留給兒藝節，另1天可參加一日或半日套裝旅遊行程。「小塹有約」有2條路線，分為欣賞古蹟、賞玩偶戲的舊城旅人線，還有前進漁村，走入製冰廠的南寮親子線。

市府城市行銷處指出，「小塹有約」套裝行程成人450元、兒童300元起，詳情可上「島內散步」官網查詢https://walkin.tw/page/421；另配合來竹市住一晚活動，竹市13家特色旅宿業也紛紛推出優惠價，最低入住價僅2700元起，還有其他限定優惠。

新竹市政府將於兒童節連假推出兒童藝術節，搭配推出「來去竹市住一晚」方案，串連13家旅宿業者推出期間限定的入住優惠，還有竹塹小旅行半日與一日遊套裝可選。圖／新竹市政府提供
新竹市政府將於兒童節連假推出兒童藝術節，搭配推出「來去竹市住一晚」方案，串連13家旅宿業者推出期間限定的入住優惠，還有竹塹小旅行半日與一日遊套裝可選。圖／新竹市政府提供
新竹市政府將於兒童節連假推出兒童藝術節，搭配推出「來去竹市住一晚」方案，串連13家旅宿業者推出期間限定的入住優惠，還有竹塹小旅行半日與一日遊套裝可選。圖／新竹市政府提供
新竹市政府將於兒童節連假推出兒童藝術節，搭配推出「來去竹市住一晚」方案，串連13家旅宿業者推出期間限定的入住優惠，還有竹塹小旅行半日與一日遊套裝可選。圖／新竹市政府提供

新竹 藝術節 林智堅

延伸閱讀

免費報名！兒童節好去處 去淡水來場古蹟親子鐳戰賽

台北天文館兒童節連假不打烊！12歲以下免費搭宇宙探險

全台20處「孩童免費入園」連假優惠！13大森林遊樂區、宜蘭農場、樂園...兒童節放風去

竹市7校「社區共讀站」開放 林智堅訪視建功高中

相關新聞

頭份義民廟前噴水池狂噴 廟方：使用井水並非自來水

苗栗縣頭份市有超過130年歷史的義民廟，在苗栗即將限水的階段，廟前廣場噴水池仍持續噴湧，讓民眾不禁想是否在浪費水，不過廟...

兒童節連假來去竹市住一晚 續住最低打6折

新竹市政府將於兒童節連假推出兒童藝術節，白天晚上都有精采活動，為鼓勵遊客留宿新竹，新竹市政府搭配推出「來去竹市住一晚」方...

苗栗比較友善？ 台中街友也來夜宿苗栗火車站

苗栗火車站內、外盤踞7名街友，其中，1名街友從台中火車站移轉陣地而來，縣府社會處都已買了車票協助返家，但他堅持苗栗比較友...

北埔國中60年危老校舍拆除重建 新行政大樓今落成剪綵

新竹縣北埔國中舊思源樓有超過60年歷史，因老舊、結構堪慮，縣府向教育部爭取拆除重建經費，歷經1年多規畫、興建，今天終於以...

為了鮭魚改名 鄭文燦：無法理解但尊重

連鎖壽司店推出「鮭魚」同名免費優惠，引發改名熱潮。桃園市長鄭文燦今表示，以他的成長背景無法理解，很好奇改名者的動機，認為...

新竹縣將改善6處自行車、步道景點 目標打造山海湖觀光

新竹縣政府向交通部觀光局爭取地方旅遊環境營造計畫，獲中央補助近3000萬元將用於改善6處自行車道、步道環境及新建公共設施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。