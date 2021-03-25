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苗栗比較友善？ 台中街友也來夜宿苗栗火車站

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府縣務會議列管街友盤踞苗栗火車站問題，相關單位不時關懷訪視。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府縣務會議列管街友盤踞苗栗火車站問題，相關單位不時關懷訪視。圖／苗栗縣政府提供

苗栗火車站內、外盤踞7名街友，其中，1名街友從台中火車站移轉陣地而來，縣府社會處都已買了車票協助返家，但他堅持苗栗比較友善，不願意離去，警方等相關單位查證街友都沒有違法等情事，都感到無奈，尊重人權持續查訪關心。

苗栗縣政府接獲反映，苗栗火車站街友盤踞近來日趨嚴重，影響門面觀瞻及形象，縣政府縣務會議列管追蹤，縣府衛生局查訪，苗栗火車站有7名街友，其中2人長期夜宿車站，5人不定期出入，警方查訪街友，沒有發現違法情事，社會處數次到火車站關懷，難以進一步處理。

其中，1名59歲街友設籍台中市，過去都在台中火車站，覺得苗栗比較友善，社會處雖提供車票，並聯繫台中市政府應對窗口，協助後續福利申請事宜，他堅持不要回家；另名63歲街友因故離家，有求職意願，目前等待應徵結果，社會處協調人安基金會苗栗平安站，可得每天餐食及臨時夜宿服務，但街友還是不時到火車站露宿。

社會處指出，苗栗火車站街友一早會整理環境，沒有滋擾他人，沒有傷人或自傷，也未查出違法，目前包括苗栗火車站，全縣列冊20名街友，專責社工定期結合公所訪視，提供乾糧、熱食、防寒衣物、睡袋等物資，並協助就業媒合、相關福利申請等服務，如果發生極端高、低溫天氣，也會特別關懷。

街友 火車站 中火

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