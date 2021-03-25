為了鮭魚改名 鄭文燦：無法理解但尊重

連鎖壽司店推出「鮭魚」同名免費優惠，引發改名熱潮。桃園市長鄭文燦今表示，以他的成長背景無法理解，很好奇改名者的動機，認為改名應該更慎重，希望青年世代更具開創性及價值性。

桃園市長鄭文燦今出席中國青年救國團桃園市團務指導委員會 「青年有約」活動，會中提到自己30多年前參加學運、爭取言論自由，以最和平的方式完成民主轉型。

談到熱門的改名話題，鄭文燦坦言自己無法理解，但姓名是人格權之一，完全尊重民眾行使人格權。他表示，很好奇改名鮭魚的動機，究竟是為了吃一頓免費大餐，還是基於好玩、新鮮好奇。

110年青年節表揚大會籌備會主席吳柏仁表示，青年世代對公共議題非常關心，想貢獻自己的一份力，因此特別在青年節前夕，率領21位社會優秀青年及青籌委員拜會鄭市長，針對桃園市政議題進行交流。

鄭市長表示個人支持以更民主、更透明、更具參與性的方式讓社會更好，而市府也努力，請青年局規劃舉辦審議式民主人才培訓工作坊，鼓勵公民透過公共討論、理性辯論等方式促進民主深化。