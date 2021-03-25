快訊

AZ疫苗怎麼了？為何七成第一線醫護人員觀望不打？

新冠境外+3！20多歲台男自美返國4個月 自費確診

為了鮭魚改名 鄭文燦：無法理解但尊重

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
桃園市長鄭文燦（中）表示尊重民眾改名權利，但很好奇改名者的動機。圖/桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦（中）表示尊重民眾改名權利，但很好奇改名者的動機。圖/桃園市政府提供

連鎖壽司店推出「鮭魚」同名免費優惠，引發改名熱潮。桃園市長鄭文燦今表示，以他的成長背景無法理解，很好奇改名者的動機，認為改名應該更慎重，希望青年世代更具開創性及價值性。

桃園市長鄭文燦今出席中國青年救國團桃園市團務指導委員會 「青年有約」活動，會中提到自己30多年前參加學運、爭取言論自由，以最和平的方式完成民主轉型。

談到熱門的改名話題，鄭文燦坦言自己無法理解，但姓名是人格權之一，完全尊重民眾行使人格權。他表示，很好奇改名鮭魚的動機，究竟是為了吃一頓免費大餐，還是基於好玩、新鮮好奇。

110年青年節表揚大會籌備會主席吳柏仁表示，青年世代對公共議題非常關心，想貢獻自己的一份力，因此特別在青年節前夕，率領21位社會優秀青年及青籌委員拜會鄭市長，針對桃園市政議題進行交流。

鄭市長表示個人支持以更民主、更透明、更具參與性的方式讓社會更好，而市府也努力，請青年局規劃舉辦審議式民主人才培訓工作坊，鼓勵公民透過公共討論、理性辯論等方式促進民主深化。

青年 鄭文燦 鮭魚

延伸閱讀

鄭文燦：無法理解改名鮭魚 應更慎重

啟動抗旱應變作為已半年！鄭文燦：桃園是永續城市基地

胖周瑜重79.8公斤網友不信 林右昌：他有肚有量我相信

鄭文燦體重79.8公斤網不信 醫師：胖不胖關鍵是它

相關新聞

北台灣最佳體驗旅宿 雋永尊榮享受片刻悠閒

因為疫情不能也不敢出國，於是近期出現新興的旅遊方式Staycation，和傳統的Vacation不同的是，除了省錢、省時，就近在自己的國家、所居住的城市進行小旅行，故此稱為 Staycation，也是中文說的「宅度假」。

頭份義民廟前噴水池狂噴 廟方：使用井水並非自來水

苗栗縣頭份市有超過130年歷史的義民廟，在苗栗即將限水的階段，廟前廣場噴水池仍持續噴湧，讓民眾不禁想是否在浪費水，不過廟...

中壢「送肉粽」擇期再舉行？殯葬業者澄清：確定取消

台灣喪葬習俗「送肉粽」，過往多在彰化、鹿港等西北沿海一帶舉行，但桃園中壢2周前也傳出送肉粽消息。儘管警方指出因對方未申請...

北埔國中60年危老校舍拆除重建 新行政大樓今落成剪綵

新竹縣北埔國中舊思源樓有超過60年歷史，因老舊、結構堪慮，縣府向教育部爭取拆除重建經費，歷經1年多規畫、興建，今天終於以...

為了鮭魚改名 鄭文燦：無法理解但尊重

連鎖壽司店推出「鮭魚」同名免費優惠，引發改名熱潮。桃園市長鄭文燦今表示，以他的成長背景無法理解，很好奇改名者的動機，認為...

新竹縣將改善6處自行車、步道景點 目標打造山海湖觀光

新竹縣政府向交通部觀光局爭取地方旅遊環境營造計畫，獲中央補助近3000萬元將用於改善6處自行車道、步道環境及新建公共設施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。