北埔國中60年危老校舍拆除重建 新行政大樓今落成剪綵

新竹縣北埔國中舊思源樓有超過60年歷史，因老舊、結構堪慮，縣府向教育部爭取拆除重建經費，歷經1年多規畫、興建，今天終於以新思源樓行政中心的樣貌落成剪綵，1樓為教室及教師辦公空間，2樓則為禮堂及活動中心，讓師生更能放心建築安全。

縣府表示，北埔國中老舊校舍拆除重建經費為7100萬，計畫就是拆除舊思源樓並進行校園整體規畫，新思源樓主體工程在去年11月就已經完工，還獲得新竹縣第2屆建築工程類「金竹獎」特優的肯定，今天上午則正式落成剪綵。

新思源樓為2層樓高，1樓有6間辦公室及教室空間，2樓則為禮堂兼活動中心，負責工程設計的林志成建築師事務所表示，為因應教師辦公及學生課程活動需求，因此新的校舍建築規畫設計為多元化空間。

新思源樓外觀使用紅磚瓦、白壁面、黑屋頂，展現客家伙房建築特色；1樓廊柱、走廊大量使用以傳統窯燒工法燒製而成尺二磚，隨歲月流轉每片磚的色澤會改變，象徵每一個孩子都是獨特的，未來不可限量，川堂則為白牆，白色圓柱樹立在正中央，白色迴廊延展銜接到兩側的育英樓和育賢樓，是預留孩子的創意空間，會讓學生發揮想像力進行彩繪。

2樓活動中心採挑高設計，天窗、兩側狹長筆直的玻璃窗、小方窗、大圓窗錯落有致，從室內望出就是校園內的椰林大道、籃排球場與操場，遠眺更可看到鬱鬱蒼蒼的五指山巒。

建築屋頂採金形馬背，下方有捆綁雙筆的裝置藝術，是負責承造的台翔營造有限公司送給北埔國中師生們的禮物，遙遙呼應育賢樓前亮橘色、鮮黃色、天藍色的三本大書與未來即將在大門口完成公共藝術的意象，期望學子秉持客家人勤奮耐勞的精神，在校園裡靜心、專心、用心地學習。

新竹縣府秘書長陳季媛說，對於北埔國中新思源樓的設計印象深刻，外觀如客家傳統聚落，更象徵客家族群重視教育「勤耕雨讀」的寫照，她也提到，從重建之初縣長楊文科就指示教育處要留意學習場域的安全，讓每個孩子成為國家未來的棟樑。