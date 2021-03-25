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頭份義民廟前噴水池狂噴 廟方：使用井水並非自來水
苗栗縣頭份市有超過130年歷史的義民廟，在苗栗即將限水的階段，廟前廣場噴水池仍持續噴湧，讓民眾不禁想是否在浪費水，不過廟方特別解釋，噴水池的水其實是井水，而且廟內洗手間等生活用水都是使用井水，沒有浪費自來水的問題。
義民廟廟方人員說，廟前廣場的噴水池是使用地下水，因此並沒有浪費自來水的問題，而且平時廟內清潔洗掃、廁所用水也都是使用地下水，只有飲用水是使用自來水再過濾，所以限水問題不會影響廟務。
不過廟方也特別提醒民眾，屆時4月6日限水之後，民眾請勿自行拿器皿盛裝義民廟井水。
廟方人員解釋，義民廟秉持慈善公益，民眾有用水需求原則上當然樂意提供，不過就怕水質沒有經過檢測，會有民眾自行裝水回去飲用造成衛生健康疑慮，因此才不開放取水；但廟方也表示目前還在討論，是否讓民眾有限度取水作為澆灌花草、清潔環境之用。
自來水公司第三區管理處因應分區供水，頭份28里被畫為甲區供水，目前已經規畫臨時供水站，屆時將設置在頭份市上埔、土牛、民族、後庄、興隆、自強、下興、山下、斗煥、民生、東庄、新華、蟠桃、和平活動中心，永貞宮、義民廟活動中心，自來水竹南頭份營運所、頭份警察分局、信義國小、上公園、興隆里萬善祠、萊爾富便利商店苗縣頂尖店。
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