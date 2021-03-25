快訊

AZ疫苗怎麼了？為何七成第一線醫護人員觀望不打？

新冠境外+3！20多歲台男自美返國4個月 自費確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

頭份義民廟前噴水池狂噴 廟方：使用井水並非自來水

聯合報 / 記者巫鴻瑋／苗栗即時報導
苗栗將限水，頭份義民廟噴水池水狂噴，其實是用地下水而非自來水。記者巫鴻瑋／攝影
苗栗將限水，頭份義民廟噴水池水狂噴，其實是用地下水而非自來水。記者巫鴻瑋／攝影

苗栗縣頭份市有超過130年歷史的義民廟，在苗栗即將限水的階段，廟前廣場噴水池仍持續噴湧，讓民眾不禁想是否在浪費水，不過廟方特別解釋，噴水池的水其實是井水，而且廟內洗手間等生活用水都是使用井水，沒有浪費自來水的問題。

義民廟廟方人員說，廟前廣場的噴水池是使用地下水，因此並沒有浪費自來水的問題，而且平時廟內清潔洗掃、廁所用水也都是使用地下水，只有飲用水是使用自來水再過濾，所以限水問題不會影響廟務。

不過廟方也特別提醒民眾，屆時4月6日限水之後，民眾請勿自行拿器皿盛裝義民廟井水。

廟方人員解釋，義民廟秉持慈善公益，民眾有用水需求原則上當然樂意提供，不過就怕水質沒有經過檢測，會有民眾自行裝水回去飲用造成衛生健康疑慮，因此才不開放取水；但廟方也表示目前還在討論，是否讓民眾有限度取水作為澆灌花草、清潔環境之用。

自來水公司第三區管理處因應分區供水，頭份28里被畫為甲區供水，目前已經規畫臨時供水站，屆時將設置在頭份市上埔、土牛、民族、後庄、興隆、自強、下興、山下、斗煥、民生、東庄、新華、蟠桃、和平活動中心，永貞宮、義民廟活動中心，自來水竹南頭份營運所、頭份警察分局、信義國小、上公園、興隆里萬善祠、萊爾富便利商店苗縣頂尖店。

苗栗將限水，頭份義民廟噴水池水狂噴，其實是用地下水而非自來水。記者巫鴻瑋／攝影
苗栗將限水，頭份義民廟噴水池水狂噴，其實是用地下水而非自來水。記者巫鴻瑋／攝影

限水 地下水 警察

延伸閱讀

台中苗栗限水供5停2引發搶買自來水？水公司：零星買水

基隆爆水管白花花水流入水溝 民心疼：中南部旱災缺水

竹南、頭份分區供水在即 消防演練取水以備救災

頭份、竹南4月6日起供5停2 水公司規畫51處臨時供水站

相關新聞

北台灣最佳體驗旅宿 雋永尊榮享受片刻悠閒

因為疫情不能也不敢出國，於是近期出現新興的旅遊方式Staycation，和傳統的Vacation不同的是，除了省錢、省時，就近在自己的國家、所居住的城市進行小旅行，故此稱為 Staycation，也是中文說的「宅度假」。

頭份義民廟前噴水池狂噴 廟方：使用井水並非自來水

苗栗縣頭份市有超過130年歷史的義民廟，在苗栗即將限水的階段，廟前廣場噴水池仍持續噴湧，讓民眾不禁想是否在浪費水，不過廟...

中壢「送肉粽」擇期再舉行？殯葬業者澄清：確定取消

台灣喪葬習俗「送肉粽」，過往多在彰化、鹿港等西北沿海一帶舉行，但桃園中壢2周前也傳出送肉粽消息。儘管警方指出因對方未申請...

北埔國中60年危老校舍拆除重建 新行政大樓今落成剪綵

新竹縣北埔國中舊思源樓有超過60年歷史，因老舊、結構堪慮，縣府向教育部爭取拆除重建經費，歷經1年多規畫、興建，今天終於以...

為了鮭魚改名 鄭文燦：無法理解但尊重

連鎖壽司店推出「鮭魚」同名免費優惠，引發改名熱潮。桃園市長鄭文燦今表示，以他的成長背景無法理解，很好奇改名者的動機，認為...

新竹縣將改善6處自行車、步道景點 目標打造山海湖觀光

新竹縣政府向交通部觀光局爭取地方旅遊環境營造計畫，獲中央補助近3000萬元將用於改善6處自行車道、步道環境及新建公共設施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。