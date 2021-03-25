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中壢「送肉粽」擇期再舉行？殯葬業者澄清：確定取消

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園中壢2周前傳出送肉粽消息，對此，殯葬業者表示，原定的送肉粽儀式確定取消，未來也不會舉行；他也澄清網傳一家四口燒炭的消息是假的，希望民眾不要再轉傳。本報資料照
桃園中壢2周前傳出送肉粽消息，對此，殯葬業者表示，原定的送肉粽儀式確定取消，未來也不會舉行；他也澄清網傳一家四口燒炭的消息是假的，希望民眾不要再轉傳。本報資料照

台灣喪葬習俗「送肉粽」，過往多在彰化、鹿港等西北沿海一帶舉行，但桃園中壢2周前也傳出送肉粽消息。儘管警方指出因對方未申請路權，儀式暫定取消，但許多民眾仍關心儀式是否會擇期舉行？對此，殯葬業者表示，原定的送肉粽儀式確定取消，未來也不會舉行；他也澄清網傳一家四口燒炭的消息是假的，希望民眾不要再轉傳。

2周前有民眾公告，桃園中壢中山路270巷10日晚間將舉辦送煞儀式，提醒附近民眾不要外出。由於地點位在市區，引發網友熱議，中壢警方隨後表示，轄區派出所並未接到對方申請路權，與當地里長聯繋後，儀式將擇日再舉行。

實際聯繫當初張貼公告的殯葬業者，業者表示，原定的送肉粽儀式已確定取消；對於網傳是一家四口燒炭輕生，業者澄清並無此事，實際上只有一名房客輕生，才會找來專業人士驅邪除煞。但業者不願透露是誰提議舉辦送肉粽儀式。

據了解，殯葬業者原希望藉由公告提醒附近居民迴避，但公告一出，引發許多民眾恐慌，不少民代和地方人士也強烈關注，不解為何要大張旗鼓，業者經思考後決定不再舉行。

由於近期各縣市頻傳送肉粽消息，網友紛紛討論原因，有人說「其實若不是電影炒起來，這儀式沒幾個人聽過」、「這原本是地方的特殊習俗，別的地方不知道為什麼跟風」、「自從電影粽邪之後各地開始學」、「電影效應」。

送肉粽 電影

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