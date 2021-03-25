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鄭文燦：無法理解改名鮭魚 應更慎重

中央社 / 桃園25日電

桃園市長鄭文燦今天表示，無法理解為免費鮭魚餐而改名，雖尊重民眾行使人格權，但改名應更慎重，希望青年世代更具開創性及價值性。

日本迴轉壽司業者推出諧音哏活動，17、18日只要姓名中有「鮭魚」者可享全桌6人免費，吸引許多人爭相改名；桃園市政府民政局統計，桃園有23人改名「鮭魚」，截至23日，其中16人改回原名。

鄭文燦上午在桃園市政府出席中國青年救國團桃園市團務指導委員會「青年有約」活動時說，以他的成長背景，無法理解為一頓免費鮭魚大餐而改名。他很好奇改名動機，是為吃一頓免費大餐，還是基於好玩、新鮮好奇。

鄭文燦與青年對談時表示，台灣社會從威權走向民主，學生發揮重要改變力量，台灣社會要繼續往好方向邁進，需更多典範帶領，感謝救國團遴選出優秀青年，期盼未來更多青年表率導引年輕人前進，成為台灣社會創新及改變重要動力來源。

110年青年節表揚大會籌備會主席吳柏仁說，希望桃市府投入更多資源，協助審議式民主深耕校園，啟發學生更關心公共事務；鄭文燦表示，已請桃市府青年事務局規劃舉辦審議式民主人才培訓工作坊，鼓勵公民透過公共討論、理性辯論等方式促進民主深化。

青年 鄭文燦 鮭魚

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