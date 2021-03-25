啟動抗旱應變作為已半年！鄭文燦：桃園是永續城市基地

2021年永續城市論壇聚焦城市永續發展與生態物流，桃園市長鄭文燦24日晚間出席論壇晚宴，細數桃園經驗，包括逐步增加電動車或油電混合車等綠色運具、導入生態物流、設立雲端系統掌握水情資源；未來還有其他智慧城市議題，期待與國內外產官學界代表交換意見，攜手發展永續城市的願景。

鄭文燦表示，2019年桃園市政府與地方政府永續發展理事會（ICLEI）簽約，成為全球第一個生態物流主席城市，而全台約有80%的物流業者在桃園，是發展生態物流最好的基地，過去一年因疫情，桃園機場的物流運量甚至超過2019年，市府與許多物流車隊簽訂合作協議，將逐漸替換為電動車或油電混合車等綠色運具，並成立5大生態物流示範區，降低交通及環境的負面影響。

鄭文燦提到，桃園電動車數量是全國第一，已達7萬8000輛，充電站超過1000個；桃園的二行程機車數量也是全台灣最少，只剩下3萬5000輛；面臨旱災，桃園透過雲端系統掌握桃園12座水資源回收中心、放流水以及地下水動態情況，啟動抗旱應變作為已半年，半年前石門水庫蓄水量是40%，經過這段時間努力調度、節水、備援，水庫目前蓄水量仍有41%。

今年永續城市論壇，邀請立法院副院長蔡其昌、與多國駐台代表、私部門代表等，分享城市面對疫情衝擊，如何帶領城市朝向永續復甦的目標前進。蔡其昌說，舉辦永續城市論壇，一方面將各地方政府經驗分享到全世界，也汲取別人經驗，讓永續觀念更加落實，像空氣一樣隨時在大家的腦海。