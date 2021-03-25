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胖周瑜重79.8公斤網友不信 林右昌：他有肚有量我相信

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
胖周瑜重79.8公斤網友不信，林右昌：他有肚有量我相信，圖為先前鄭文燦來基隆與林右昌合影。圖／議員林旻勳提供
胖周瑜重79.8公斤網友不信，林右昌：他有肚有量我相信，圖為先前鄭文燦來基隆與林右昌合影。圖／議員林旻勳提供

針對桃園市長鄭文燦的體重實測結果是79.8公斤，跌破很多人眼鏡，很多網友都說是不是體重計壞了。基隆市長林右昌今天回應指出，鄭文燦市長「有肚有量」，體重不是衡量一位市長的標準，能瘦一點、健康一點，當然很好，不過，鄭文燦市長講什麼，「我都相信他啦」。

林右昌今天上午參加活動時回應鄭文燦市長體重問題，他說，鄭文燦市長「有肚有量」，他覺得，體重不是衡量一位市長的標準，當然能瘦一點、健康一點，當然很好，不過，也有人講說，體態穩重更顯出市長的氣魄和態度。

林右昌進一步表示，不過，鄭文燦市長講什麼，「我都相信他啦」。

桃園市長鄭文燦因被樂天女孩抬起來歡呼，體重問題也引起討論，昨天鄭市長在臉書公布近日大家關心的體重問題。透過影片實測結果是79.8公斤，讓眾多網友跌破眼鏡，直呼不可能的同時，也有醫師透過臉書表示，其實還必須測量體脂，才能知道問題出在哪裡。

醫師陳志金在臉書粉絲團《Icu醫生陳志金》說，兩個一樣身高和體重的人，體脂比率高的人看起來就會比較胖！1公斤脂肪的體積是1公斤肌肉的3倍！所以大家疑惑市長體重竟然才79.8公斤，讓狂猜市長「看起來」應該有100公斤的網友慘遭打臉，重點就在鄭文燦是因為體脂肪高，肌肉量低的關係。

陳志金建議市長平時應該勤練重訓，朝向「增肌減脂」的目標，即使肌肉量增加、體脂肪減少後的「體重數字」並未改變，在視覺上也會「顯瘦」許多。

鄭文燦 脂肪

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