煙波集團美牛嘉年華登場 Prime級牛排咬下入口即化
一年一度美國牛肉嘉年華盛會登場！煙波國際觀光集團與美國肉類出口協會共同合作，將頂級美國牛肉引進煙波旗下館別，推出極佳級（Prime）牛排，以頂級食材研發數道創意料理，即日起至5月31日於新竹都會館搶先開跑，不到千元就可享用，以超高CP值帶民眾感受美牛的魅力及美味。
煙波國際觀光集團指出，煙波新竹都會館將作為美牛嘉年華的第一站，即日起至5月31日先推出Prime牛排，該部位屠體成熟度、油脂均勻度皆為人工評選極佳級，靠近背脊部位的肋眼牛排，嫩度高、油脂分布呈大理石狀，煎起來牛油香氣最重，一口咬下油花在齒間竄流，入口即化令人驚嘆。
沙朗牛排除肉質細嫩，口感較結實，連結肉骨的筋膜分布提升彈牙咬勁，越嚼越香；紐約客牛排則考驗主廚的火侯掌控度，不同的熟度風味皆不同，因油脂適中，嚐起來紮實柔嫩肉感重，是接受度最高的部位，三種口味演繹截然不同的美牛風味，主餐搭配輕食沙拉吧吃到飽只要899元起，拍照打卡加1元還可享啤酒暢飲。
新竹湖濱館莫內西餐廳則於4月1日至5月31日接著推出Prime無骨牛小排、極黑牛等數種頂級肉品搭配握壽司，皆採現點現做，粒粒分明且柔軟化口，是不可錯過的好滋味。
另外，5月1日至6月30日煙波集團旗下六間飯店同步推出「煙波經典牛肉麵」，主廚團隊走訪近百家坊間牛肉麵汲取精華，以慢火熬煮的牛骨髓汁加上黃金比例特調醬汁，美味紅燒牛肉湯基底搭上美國牛腹肉，造就出一碗肉嫩湯醇的煙波經典牛肉麵，將以台灣人家常麵食作為美國牛肉嘉年華最終章。
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