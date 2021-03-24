9名啦啦隊女孩扛得好吃力 鄭文燦自曝體重

桃園市長鄭文燦得臉書，今天發出一張有人站在體重機上的照片，寫道破萬讚就公布大家很關注的事情，引來1.4萬人留言卡位等待，紛紛猜測鄭的體重，剛剛鄭本人親自站上體重機，體重數字終於曝光。

鄭文燦昨天參加中華職棒樂天桃猿隊首場開幕戰，被9名樂天啦啦隊員奮力扛起跳「抬棺舞」，隊員陳伊獨力支撐鄭文燦上半身，表情吃力，讓不少網友笑瘋，許多人好奇鄭文燦到底有多重，更不相信鄭只有80公斤。

鄭文燦親自站上體重機，他表示，健身應該有點成果，測得79.8公斤，他也直呼，「這（體重機數字）不會變啊，就是79.8公斤」，全程用影片拍攝記錄下。

影片剛發出去4分鐘就湧進不少民眾留言，網友紛紛回應，「騙人，怎麼可能」、「體重機沒歸零吧」、「我們把燦哥看得很重了」，也有人鼓勵鄭文燦，「四肢有瘦，就差肚子吧」、「市長一起加油」。