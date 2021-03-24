快訊

英特爾PK台積電 謝金河提出3點挺「護國神山」

江宏傑遭爆被福原愛「視訊離婚」 日本網友發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

9名啦啦隊女孩扛得好吃力 鄭文燦自曝體重

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦得臉書，今天發出一張有人站在體重機上的照片，寫道破萬讚就公布大家很關注的事情，引來1.4萬人留言卡位等待，剛剛鄭本人親自站上體重機，體重數字終於曝光。記者陳夢茹／翻攝
桃園市長鄭文燦得臉書，今天發出一張有人站在體重機上的照片，寫道破萬讚就公布大家很關注的事情，引來1.4萬人留言卡位等待，剛剛鄭本人親自站上體重機，體重數字終於曝光。記者陳夢茹／翻攝

桃園市長鄭文燦得臉書，今天發出一張有人站在體重機上的照片，寫道破萬讚就公布大家很關注的事情，引來1.4萬人留言卡位等待，紛紛猜測鄭的體重，剛剛鄭本人親自站上體重機，體重數字終於曝光。

鄭文燦昨天參加中華職棒樂天桃猿隊首場開幕戰，被9名樂天啦啦隊員奮力扛起跳「抬棺舞」，隊員陳伊獨力支撐鄭文燦上半身，表情吃力，讓不少網友笑瘋，許多人好奇鄭文燦到底有多重，更不相信鄭只有80公斤。

鄭文燦親自站上體重機，他表示，健身應該有點成果，測得79.8公斤，他也直呼，「這（體重機數字）不會變啊，就是79.8公斤」，全程用影片拍攝記錄下。

影片剛發出去4分鐘就湧進不少民眾留言，網友紛紛回應，「騙人，怎麼可能」、「體重機沒歸零吧」、「我們把燦哥看得很重了」，也有人鼓勵鄭文燦，「四肢有瘦，就差肚子吧」、「市長一起加油」。

鄭文燦

延伸閱讀

台將邁入超高齡社會 鄭文燦：智慧醫療是未來趨勢

空軍剛失事 藍酸鄭文燦「正妹抬棺」歌舞升平

鄭文燦：111年試辦國中學區幼兒優先入園

鄭文燦：AZ疫苗開打2天桃園765人接種 狀況良好

相關新聞

9名啦啦隊女孩扛得好吃力 鄭文燦自曝體重

桃園市長鄭文燦得臉書，今天發出一張有人站在體重機上的照片，寫道破萬讚就公布大家很關注的事情，引來1.4萬人留言卡位等待，...

棕線原訂2022年動工將跳票？桃議員批捷工局詐騙集團

桃園捷運棕線何時能動工？市議員牛煦庭再度質詢捷運工程局長陳文德，拿出過往多次質詢影片，痛批原訂2022年開工的支票跳票，...

兒童節連假晚上也好玩！竹市推光雕秀、街頭藝人表演

兒童節連假即將到來，新竹市政府今天指出，新竹舊城區屆時將推出環型光雕劇場、每晚6點30分在國定古蹟新竹州廳（新竹市政府）...

台將邁入超高齡社會 鄭文燦：智慧醫療是未來趨勢

桃園市長鄭文燦今天參加怡仁綜合醫院「機器人復健中心」開幕典禮，他表示，台灣現已邁入高齡社會，預估7年後將邁入超高齡社會，...

1.35億元田寮圳水質淨化場啟用 放流水鱸鰻、鯉魚悠游

苗栗縣第一座礫間水質淨化場今天落成啟用，淨化場搬來後龍溪上萬顆卵石，田寮圳每天進水8000立方公尺，經過75公尺水道吸附...

林智堅樂聽見下雨的聲音 籲家戶這麼做可節水5%

今天全台有雨，雖為水庫帶來進帳，但整體水情仍屬嚴峻，亮起水情燈號「橙燈」的新竹市持續整備抗旱措施，因應未來可能亮起紅燈，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。