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棕線原訂2022年動工將跳票？桃議員批捷工局詐騙集團

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
無黨籍市議員牛煦庭質詢捷運工程局長陳文德，拿出過去多次質詢影片，痛批捷運棕線原訂2022年開工的支票跳票，氣得離席表達不滿。記者陳夢茹／翻攝
無黨籍市議員牛煦庭質詢捷運工程局長陳文德，拿出過去多次質詢影片，痛批捷運棕線原訂2022年開工的支票跳票，氣得離席表達不滿。記者陳夢茹／翻攝

桃園捷運棕線何時能動工？市議員牛煦庭再度質詢捷運工程局長陳文德，拿出過往多次質詢影片，痛批原訂2022年開工的支票跳票，氣得離席表達不滿。捷工局回應，因部分高架改地下，工程經費增加約180億，中央審查時程恐再延長，若中央今年能核定捷運棕線綜合規畫，將力趕2022年動工。

桃園捷運棕線綜合規畫去年底報交通部審查，牛煦庭拿出2019年質詢影片，牛煦庭當時說，若棕線在2022年、議員和市長任期屆滿前開工，要請沿線6.8萬民眾吃慶賀開工雞排，他反問陳說，「你覺得我會輸嗎？」，陳則笑說，「你輸的機率滿高的」，還信誓旦旦回覆，「2022年可以開工」。

牛煦庭批評，陳的回應從，「可以開工」，變成「應該可以」，昨天質詢又改成「只能拚審定通過」，根本是亂開支票、詐騙集團，更要他履行請吃雞排的承諾，最後他氣得摔工作報告憤而離席。

民進黨議員林俐玲、陳雅倫也看不下去，林直呼，捷運棕線難道要成捷運「終」線。陳表示，市長鄭文燦在施政報告時，喊出要在任內發包，希望市府團隊能兌現對龜山人的承諾。

捷工局回應，捷運棕線可行性研究2018年5月1核定全線採高架輕軌配置後，若依可行性研究規畫期程，預計2022年1月應可動工，不過棕線可行性研究核定後，龜山地方民意提出地下化需求，市府依民意在綜規階段將市區部分路段改為地下化。

捷工局說，此作法導致工程經費大幅增加180億元，需研議增加場站開發、調整增額容積效益等財務提升方案，中央審查時程恐拉長，綜規報告去年12月30日已送往中央審查，目前在交通部初審階段，中央審查及核定，市府無法掌握，倘若中央能於今年能核定，會趕在1年內完成相關作業後動工。

桃園捷運棕線綜合規畫報告完成，市府捷運工程局日前表示，棕線在桃園與龜山路段5站改採地下化、其餘3站維持高架化。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園捷運棕線綜合規畫報告完成，市府捷運工程局日前表示，棕線在桃園與龜山路段5站改採地下化、其餘3站維持高架化。圖／桃園市捷運工程局提供

捷運 雞排 詐騙集團

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