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兒童節連假晚上也好玩！竹市推光雕秀、街頭藝人表演

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
兒童節連假即將到來，新竹市政府今天指出，新竹舊城區屆時將推出環型光雕劇場，周邊也將邀請兒童劇團、街頭藝人接力演出，陪大家度過兒童節。圖／新竹市政府提供
兒童節連假即將到來，新竹市政府今天指出，新竹舊城區屆時將推出環型光雕劇場，周邊也將邀請兒童劇團、街頭藝人接力演出，陪大家度過兒童節。圖／新竹市政府提供

兒童節連假即將到來，新竹市政府今天指出，新竹舊城區屆時將推出環型光雕劇場、每晚6點30分在國定古蹟新竹州廳（新竹市政府）上演「魔燈大州廳」卡通光雕秀，主角將在四棟建物上奔跑，還將邀請兒童劇團、街頭藝人接力演出，晚上也好好玩。

2021台灣燈會敲定於下半年轉型為2021光臨藝術節，兒童節連假將有光臨藝術節前導光雕秀「魔燈大州廳」，市長林智堅說，此光雕秀由多次拿下國際大獎、曾在雪梨歌劇院投射光雕的「混合編碼」打造，還迎合新竹特色，創作出米米、丸丸2大主角。

林說，「混合編碼」用繽紛卡通色彩，創作出象徵新竹特產米粉、貢丸「米米、丸丸」主角，劇情更融合新竹市玻璃、高科技產業，米米、丸丸在點亮1盞魔燈後，將帶領觀眾一起冒險，穿越玻璃堆疊的宮殿、月光森林，最後去到奇幻未來城市。

新竹市文化局指出，魔燈大州廳光雕秀由「米米、丸丸」隨劇情跳躍到警察局、消防博物館、林務局新竹林區管理處等建築物上，在林管處建物上，將有森林、馬來熊、紅鶴等光雕，警察局則有警員駐守等，光雕開演前，也可欣賞各項建物光雕場景。

魔燈大州廳將於4月2至5日每晚6點30分至9點30分在新竹州廳（新竹市政府）等4座建物上演，每場4分鐘，每半小時1場光雕秀，位於新竹州廳周邊也將安排多組街頭藝人在幸福廣場、府後街街角、親水公園驚喜現身、表演，跟造訪新竹的遊客互動。

像是「虎劇團」運用LED科技元素，展現溜溜球與扯鈴快速轉換的光線流動美感，還有「玉米雞劇團」帶來精心打扮的紅心皇后、「街角SHOW」的足技與軟骨功、「A劇團」、「複象公場」、「魔梯形體劇場、「好玩的劇團」等都受邀，與大家同樂。

兒童節連假即將到來，新竹市政府今天指出，新竹舊城區屆時將推出環型光雕劇場，周邊也將邀請兒童劇團、街頭藝人接力演出，陪大家度過兒童節。圖／新竹市政府提供
兒童節連假即將到來，新竹市政府今天指出，新竹舊城區屆時將推出環型光雕劇場，周邊也將邀請兒童劇團、街頭藝人接力演出，陪大家度過兒童節。圖／新竹市政府提供
兒童節連假，新竹市政府將在新竹州廳推出「魔燈大州廳」光雕秀展演。圖／新竹市政府提供
兒童節連假，新竹市政府將在新竹州廳推出「魔燈大州廳」光雕秀展演。圖／新竹市政府提供

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