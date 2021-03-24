台將邁入超高齡社會 鄭文燦：智慧醫療是未來趨勢

桃園市長鄭文燦今天參加怡仁綜合醫院「機器人復健中心」開幕典禮，他表示，台灣現已邁入高齡社會，預估7年後將邁入超高齡社會，未來每個人都有機會照顧老、病、失能、臥床與臨終的親人，因此「智慧醫療」是未來醫療的趨勢。

鄭文燦表示，我國進入高齡化社會時間雖晚，但人口老化速度卻異常快速，隨著人口老化速度變快，台灣社會高齡化的結果，伴隨而來日益嚴重的老人問題，在各項照護之中，復健服務是重要的服務項目之一。

怡仁綜合醫院院長李典穎表示，怡仁醫院是全台第1家、亞洲第4家、世界第10家引進Cyberdyne設備的醫院，包括全身型、單一關節型及背部型等機種，許多病人及長者使用後都有明顯改善，希望未來服務更多脊椎損傷、中風或年長者，造福更多病人。