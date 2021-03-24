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1.35億元田寮圳水質淨化場啟用 放流水鱸鰻、鯉魚悠游

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣田寮圳礫間水質淨化場今天落成啟用，排水端可見鯉魚悠游。記者范榮達／攝影
苗栗縣田寮圳礫間水質淨化場今天落成啟用，排水端可見鯉魚悠游。記者范榮達／攝影

苗栗縣第一座礫間水質淨化場今天落成啟用，淨化場搬來後龍溪上萬顆卵石，田寮圳每天進水8000立方公尺，經過75公尺水道吸附、分解、沈澱排出，縣長徐耀昌形容工程是做功德，農田水利署苗栗管理處長謝福弘期許，苗栗市區住家今年夏天揮別惡臭。

苗栗市田寮圳流經市區，兼具灌溉、排水功能，橡皮壩蓄水，容易造成惡臭，引發居民抱怨，但農田又需要灌溉，尤其是夏天，經常上演住戶、農友爭吵的劇本，田寮圳也被視為盲腸， 縣府利用1.1公頃原國立苗栗農工舊校區土地，興建礫間水質淨化場，總經費1.35億元，今天落成啟用。

徐耀昌、謝福弘、環保署主秘葉俊宏，及縣議員鄭碧玉、孫素娥、楊明燁、江村貴、余文忠、徐筱菁等人，今天上香祈福，並按鈕啟用，徐耀昌說，田寮圳礫間水質淨化場案在他立委任內爭取多年，終於在縣長任內完成，與大禹治水精神類似，做功德讓住家遠離惡臭，提升生活品質。

縣府水利處指出，礫間水質淨化場挑選後龍溪疏濬工程，直徑15公分到25公分的卵石，不加任何化學藥劑，利用礫石間孔隙過濾、氧化作用淨化水質，每天可處理8000立方公尺放流，降低水中的懸浮固體、氨氮、生化需氧量等，汙染削減率80%左右，淨化場管線礫石層內放養的鯉魚悠游，甚至發現1尾鱸鰻入住。

值得一提是田寮圳礫間水質淨化場兼具環保教育功能，場內設置地下觀察廊道，可體驗礫石間汙水流動及淨化成效，完工後回復的綠地，苗農師生種植茶樹、魯冰花，及台灣原生種苦楝、欒樹等，可以提供教學或是環保教育，一舉多得。

苗栗縣田寮圳礫間水質淨化場今天落成啟用，期待揮別惡臭。記者范榮達／攝影
苗栗縣田寮圳礫間水質淨化場今天落成啟用，期待揮別惡臭。記者范榮達／攝影
苗栗縣田寮圳礫間水質淨化場今天落成啟用，處理前後的水質有明顯差別。記者范榮達／攝影
苗栗縣田寮圳礫間水質淨化場今天落成啟用，處理前後的水質有明顯差別。記者范榮達／攝影

水質 徐耀昌 做功德

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