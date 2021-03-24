林智堅：新竹水情吃緊 但還不到停供地步

新竹市長林智堅今天說，目前還沒有到停止供水的情況，不過，除了政府努力找水，企業與市民也要省水，市府將啟動節水宣導計畫，抗旱和防疫都一樣，需要全民一起努力。

林智堅今天在民進黨中執會前受訪指出，水情是56年來最嚴峻狀況，他早上看了新竹主要水源寶山水庫、寶二水庫，寶山蓄水大約只剩20%，寶二只剩8%，水情真的相當吃緊。

不過，他說，中央政府及早因應，也超前部署，這段期間，新竹市政府配合中央做了很多抗旱工作，例如，桃竹備援管線每天有20萬噸的水會進到大新竹地區，另外抗旱水井有17口，一天約提供2萬到3萬噸，另外，66天就完成的海淡設施，一天可提供1.3萬噸，這些超前部署，讓現在水情相當吃緊的情況下，暫時還沒有到停止供水的情況。

林智堅說，他一直呼籲「三個努力」，除了政府努力找水，企業也要省水，最重要還是市民要省水，市府啟動節水宣導計畫，從下週開始進入鄰里，並邀請企業一起參加，抗旱和防疫都一樣，需要全民一起努力。