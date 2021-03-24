清明連續假日 桃園66快速道路匯中山高南下匝道管制

桃園市平鎮警分局配合清明連續假期國道交通疏導、管制專案，台66線快速道路匯入中山高平鎮系統交流道南下匝道入口，4月2日0點起至3日24點，共48小時實施匝道封閉；中壢（新屋）交流道也在4月2日上午6點至中午12點高承載管制，請各用路人多加注意。

平鎮警分局副分局長陳怡誠表示，國道一號平鎮系統交流道南下匝道封閉後，建議用路人可使用替代道路規畫行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下，或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接臺1線（延平路）南下。往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉臺3線南下行駛，避免塞於車陣中。

清明連續假期收假前不封閉匝道入口，警方仍請各駕駛人出門及收假前，還是要掌握交通動態及各項管制，可直撥平鎮警分局勤務中心電話（03）4390218、高速公路查詢電話1968查詢。