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林智堅樂聽見下雨的聲音 籲家戶這麼做可節水5%

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹地區今天雨勢不斷，市長林智堅在臉書發文說是「天降甘霖的好日子」，希望持續降雨在集水區。圖／取自林智堅臉書
新竹地區今天雨勢不斷，市長林智堅在臉書發文說是「天降甘霖的好日子」，希望持續降雨在集水區。圖／取自林智堅臉書

今天全台有雨，雖為水庫帶來進帳，但整體水情仍屬嚴峻，亮起水情燈號「橙燈」的新竹市持續整備抗旱措施，因應未來可能亮起紅燈，預計配置23處取水點，供民生使用，也呼籲全民節水，4口家庭每人每天少洗澡1.5分鐘，就可達成每月節水5%目標。

新竹地區今天雨勢不斷，市長林智堅一早在臉書發文說是「天降甘霖好日子」，還寫下「終於聽見，下雨的聲音，於是我的世界被吵醒～」經典歌詞。林說，從昨夜到今天持續有雨勢，截至今早10點累積雨量約38毫米，期待集中下在集水區，緩解水情。

竹市府也盤整各項開源節流工作，迄今完成5大開源方案，分別為北水南調、向天造雨、向海借水、循環利用，以及設置抗旱井，林智堅因應分區供水，也責成局處提前整備，包含視察水資源中心水車取水、醫療消防緊急用水整備等，提醒各單位注意。

一旦新竹水情燈號從橙燈轉為分區供水的紅燈，因應醫療、消防緊急用水不能間斷，台水將在博愛街、東美路設置2個取水點；另市府也整備消防局、台水公司輸水車輛共有22輛，總計可運水99公噸，預計評估配置23個取水點，市府工務處指出，23處取水點由自來水公司規畫，若中央預告將轉為紅燈，會在紅燈亮起的前3天對外公布。

市府也和台水公司成立抗旱節水大隊，喊出「企業以節水10％為目標、民生以節水5％為目標」，林智堅表示，其實節水5%真的不會太困難，以4口家庭一個月用水約35度來說，每人每月只要省下440公升的水，以淋浴1分鐘10公升計算，每人每天少洗澡1.5分鐘就可達標，「只要在生活中落實，人人都可以是節水大師。」

新竹市政府日前到台水公司第三區管理處進行醫療取水演練。聯合報資料照片
新竹市政府日前到台水公司第三區管理處進行醫療取水演練。聯合報資料照片

抗旱 新竹 林智堅

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