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桃園后厝國小畢業單車環島傳統 4/8起15生挑戰體能極限
桃園市大園區后厝國小畢業生單車環島成為該畢業傳承，校方預定4月8日起進行第9次畢業生單車環島行程，為訓練學生腳程體力，校長王建興趁假日率學生展開大園12校單車路騎行程，他今天下午表示，受疫情影響，該校畢業生今年單車環島縮短為7天6夜行程，透過行程讓畢業生體驗和突破身體極限，完成青春成長禮，做為未來面對各種人生挑戰的能量。
后厝國小為大園區偏遠小校，全校學生186人，單親教養、新住民、原住民學生約占四成，校方自2010年起推動畢業生單車環島行以來，今年舉辦第9次環島行程，預定自4月8日到14日，由王建校帶領畢業生15人，由教職員及家長8人陪同展開畢業學習里程碑。
王建興最近趁假日率領畢業生展開大園12所國小單車路騎行程，一路騎乘單車抵達12校拜訪、完成訓練，他表示，為鍛鍊15名畢業生體能，展開大園12校路騎，訓練畢業生耐力、體力和愛物惜物觀念，沿途欣賞在地風景，親近自己的家鄉。
他表示，今年畢業生單車環島行因疫情縮短，第一天搭車南下至屏東，從屏東車城騎單車出發，途經台東壽卡單車必經之處，前往花蓮東華大學拜訪，再搭車至新北市貢寮後，沿西濱一路單車返校，畢業生單車環島過程，面對爬坡各項艱苦，必須忍耐疲憊、痠痛，可增強學生心理素質、增加自信心，將來面對挫折，將更具容忍力度過難關。
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