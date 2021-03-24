鄭文燦：111年試辦國中學區幼兒優先入園

桃園市長鄭文燦今天表示，明年將試辦國中學區內學校附幼，以及設於學校內的非營利幼兒園，學區內幼兒納入優先入園條件，協助幼兒就近入園，設籍桃園市的幼兒皆可報名。

鄭文燦今天上午主持市政會議，聽取教育局「桃園市公立及非營利幼兒園建置」專題報告後表示，桃園積極設置公共化幼兒園，6年來已增加84園，約284班8142人，並持續將2歲專班需求納入新建幼兒園空間規劃。

鄭文燦說，110至113學年度規劃增設公共化幼兒園共37園234班6192人，明年也將試辦國中學區內學校附幼以及設於學校內的非營利幼兒園，以招收學區內幼兒納入優先入園條件，並開放設籍桃園市的幼兒皆可報名，增加家長教育選擇權，協助幼兒就近入園。

鄭文燦說，在收費情形方面，目前公立幼兒園平均收費為每月新台幣2500元，今年8月起第1胎收費調降為1500元、明年8月起第1胎收費再調降為1000元，第2胎、第3胎將陸續推出免費政策，將大幅降低年輕家庭負擔。

教育局長林明裕表示，110至113學年度桃園將新增設公共化幼兒園共37園234班6192人，園數公共化比率增至43.76%、招收人數公共化比率增至39.37%，市府已向教育部申請112至113學年度新增設公共化幼兒園計畫，預定再增加11園1384人，招收人數公共化比率將達41.75%。

林明裕也說，非營利幼兒園目前第1、2胎收費為每月3500元、第3胎收費為2500元，今年8月起第1胎收費調降為2500元、第2胎收費調降為1500元、第3胎則免收費，明年8月起第1胎收費再調降為2000元、第2胎收費調降為1000元、第3胎維持免費。