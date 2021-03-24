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竹縣推危老重建 竹北市最大規模案今動土
內政部推動「都市危險及老舊建築物加速重建條例」將屆滿4年，新竹縣政府至今共核准5件危老重建申請案，另有1件在審議中。其中竹北市3棟屋齡超過60年的老舊平房，佔地總面積約3280平方公尺，將重建為地上15樓、地下3層的兩棟集合住宅，容積獎勵28%，此案也是縣內目前最大規模的危老重建案，今天開工動土。
縣府產發處表示，縣府截至今年3月已核准5件危老重建申請案，包含竹北市2件、竹東鎮、湖口鄉、芎林鄉各1件，另新埔鎮有1件在審議中。其中，竹北市光明六路上的3棟老舊平房，符合「經結構安全性能評估結果未達最低等級者」的條件，申請重建為地上15樓、地下3層的兩棟集合住宅，透過危老重建獲准包括結構安全8%、時程10%、建築退縮10%，共28%的容積獎勵值。
危老重建計畫申請期限到2027年5月31日止，前3年時程獎勵為基準容積10％，第4年為8％，接著逐年遞減到1％，今年5月12日後即將下修至6%。適用對象為都市計畫範圍內非文化局指定具有歷史、文化、藝術及紀念價值的合法建物。
產發處說，申請過程中，需確認建物是否適用危老條例規定的危險及老舊建築物，並取得全體土地及合法建築物所有權人同意，起造人向縣府產發處都市設計審議科申請重建計畫核准，再申請建造執照、領取使用執照，及申請減徵地價稅、房屋稅等。
產發處2019年已成立危老輔導團，包含建築師、地政士、不動產經紀人、土木技師、都市計畫技師等，輔導民眾提出申請，並不定時推出教育訓練、影音等，至今已辦理13場教育訓練，歡迎符合條件的民眾提出申請，透過翻轉危險、老舊房屋，提升居住品質。
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