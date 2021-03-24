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清明連假將至 平鎮交流道南下匝道將封閉48小時

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
清明連假即將到來，為舒緩返鄉及出遊車潮，將實施春節疏運管制措施。圖／公路總局第一區養護工程處提供
清明連假即將到來，為舒緩返鄉及出遊車潮，將實施春節疏運管制措施。圖／公路總局第一區養護工程處提供

清明連假將至，桃園市平鎮警分局提醒，4月2日0點至4月3日24點，台66線快速道路匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，將匝道封閉48小時；另外中壢（新屋）交流道也將在4月2日6點至12點實施高承載管制，用路人須留意。

國道一號平鎮系統交流道南下匝道封閉，平鎮警方建議，用路人可行駛替代道路，如大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路，接台61線西濱快速道路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線（延平路）南下；往大溪方向可行駛台66線快速道路，轉台3線南下。

平鎮警方指出，本次清明連假收假前不封閉匝道入口，但仍請各駕駛人於出門及收假前，掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可直撥平鎮警分局勤務中心電話03-4390218、高速公路查詢電話1968及警廣專線0800-000123外，亦可上交通部網站查詢

國道 連假

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