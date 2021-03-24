水情緊 鄭文燦：梅雨颱風季能否帶來雨量是挑戰

桃園市長鄭文燦今天受訪時表示，桃園從去年10月抗旱至今，石門水庫儲水量持平，但後續4月到6月梅雨季、7月後的颱風季，是否能帶來充沛雨量仍是一大挑戰。

鄭文燦今天上午主持市政會議後接受媒體聯訪，針對桃園市目前的水情，他表示，桃園從去年10月就進行抗旱對策，當時石門水庫儲水量約4成，經過這半年，目前還是4成1左右。

鄭文燦說，桃園有兩期的稻作休耕，加上夜間減壓供水、北水南調，再加上桃園埤塘、河川跟地下水的運用，甚至放流水也納入運用範圍，桃園在抗旱上有30幾種對策，夜間減壓供水5%到7%，一般民眾也比較沒有感覺到對生活的影響。

鄭文燦說，雖然桃園現在只有黃燈，但後續面對4月到6月梅雨季節是否能有充足的雨量，會是很大挑戰，且7月之後颱風季是否能帶來充沛雨量，也還是一個未知數，因此仍要請市民和企業配合節水。

鄭文燦指出，會把桃園包括調度、備援、節水的抗旱經驗，提供完整資料給其他縣市參考，最近也會再跟中央舉行聯合抗旱會議，檢討這半年的抗旱對策，以及制定未來半年的抗旱對策。

針對桃三灌區是否會受到影響，鄭文燦說，目前桃三灌區是先取用埤塘的水源，接著從老街溪跟新街溪抽水，原定抽水的數量大概是260萬公噸，不過現在可以抽到大概360萬公噸，可見老街溪、新街溪的流量還是夠的，因此會優先使用這一塊，未來才會用到石門水庫的水。

水利署北區水資源局表示，桃園地區仍為實施減壓供水的黃燈，減壓時段為夜間10時至隔天上午6時，目前新店溪水源已穩定支援板新地區每日約81萬噸以上，因應新竹水情嚴峻，石門水庫支援新竹水量提升至每日21萬噸以上，因此公共給水出水量管控在134萬噸以下。

北水局指出，今年一期作預計於3月底前完成整田，經協調農水署桃管處同意調整供灌水量，水庫核配供灌量3月下旬為300萬噸、4月上旬250萬噸及4月中旬為200萬噸，共減供200萬噸，並將視水庫蓄水量及降雨情形機動調整水庫供灌量。