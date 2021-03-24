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降雨帶來助益 石門水庫水位止跌回升

中央社 / 桃園24日電

受鋒面影響，桃園地區今天降雨明顯，使石門水庫水位止跌回升，截至中午12時水位上升約3公分，扣掉供應水量後約增加15萬噸。

水利署北區水資源局副局長郭耀程接受電訪表示，今天的雨勢對石門水庫有相當挹注，石門水庫10個雨量站截至中午12時，平均降雨量累積為18.9毫米，水庫水位止跌回升，水位已上升約3公分。

郭耀程表示，石門水庫今天凌晨水位為227.19公尺、蓄水量7925萬噸，今天中午12時的水位為227.22公尺、蓄水量7940萬噸，可見水量的部分有增加，扣掉供應出去的水量後還有增加15萬噸，由於水庫集水區的雨水需要一些時間才會流到水庫，目前還在下雨，因此預估水量應該還會再增加。

郭耀程說，今天凌晨接獲經濟部水利署人工增雨團通知，在石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭等水庫各燃放1支焰劑，為今年第10次人工增雨，不排除下午會再進行相關作業。

石門水庫 雨量 水利署

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