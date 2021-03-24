柚花時節滿山香氛 西湖鄉公所27日邀大家上山健行

一年一度的西湖柚花季又來了！西湖鄉公所3月27日上午8點到下午4點將舉辦「西湖柚花健行趣」，今年柚花季採戶外健行方式，邀各地民眾透過健行享受大自然的視野及豐富生態環境，讓參加者放鬆身心靈增進健康。

文旦柚在西湖鄉栽培已有半世紀，栽培面積廣達160公頃，西湖文旦品質優良，在全省也素有好口碑，近年來西湖鄉公所、農會每年春季都推出柚花節活動，結合產業為鄉內打造出具特色的觀光休閒活動。

西湖鄉公所指出，今年活動規畫柚子山健行路線，民眾可在湖東多功能活動中心會場服務台領取健行卡，並在「大窩停車場」、「玉春亭」及「金來亭」3個中繼站集點蓋章，全程參與健行的民眾只要集滿3個戳章，就可至健行終點「小窩」兌換好禮，發完為止。

為提高活動趣味及活絡地方產業，今年還推出「好禮戳戳樂」遊戲推廣西湖鄉各項優質農特產品，現場準備了行政院農委會林務局提供的桂花、茶花、重瓣梔子花樹苗共 600株免費發送；鄉公所歡迎大家前來西湖鄉賞柚花、健行闖關拿好禮，節目還包括音樂饗宴、客家米食品嘗等。

為落實防疫，鄉公所將提供酒精、額溫槍等設備加強防護，會場入口處設置QRcode掃描，提高參加民眾進出活動場所的實名制準確方便性，鄉公所提醒民眾配合戴口罩及保持社交安全距離，共同守護健康。